Ergani'de otomobilin 2 yayaya çarpması

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yayadan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobilin çarptığı Ahmet Yalçın tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Diğer yaralı Şehmuz Ercan Kınık'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Adnan Menderes Mahallesi'nde 25 Nisan'da plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yalçın ile Şehmuz Ercan Kınık'a çarpmış, ağır yaralanan Yalçın ve Kınık, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Polis otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatmıştı.

