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Ergani'de tarihi eser operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 10:57 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde jandarmanin düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait 18 tarihi eser, 'Bank of Iraq Platinium' yazılı metal ele geçildi.

Ergani'de tarihi eser operasyonu: 7 gözaltı

ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde jandarmanin düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait 18 tarihi eser, 'Bank of Iraq Platinium' yazılı metal ele geçildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergani'de bazı kişilerin tarihi eser satışı yaptığını belirledi. Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler, kimliklerini belirlediği kişilerin adreslerine operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde üzerinde 'Bank of Iraq Platinium' yazılı metal, Roma dönemine ait 7 bilezik ile 1 yüzük, 10 tarihi nitelikte obje, ruhsatsız 4 tüfek, 2 şarjör ve 219 fişek ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız devam edileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ergani'de tarihi eser operasyonu: 7 gözaltı

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