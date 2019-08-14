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Ergani'de yolun asfaltlanmasının durdurulmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 16:42 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Ergani'de ilçe sakinleri, 40 mahalle ve köyün ulaşımının sağlandığı 30 kilometrelik grup yolunun asfaltlanmasının durdurulduğu iddiasıyla HDP'li Büyükşehir ve Ergani belediyelerine tepki gösterdi.

Ergani'de yolun asfaltlanmasının durdurulmasına tepki

Emrah KIZIL- Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR Ergani'de ilçe sakinleri, 40 mahalle ve köyün ulaşımının sağlandığı 30 kilometrelik grup yolunun asfaltlanmasının durdurulduğu iddiasıyla HDP'li Büyükşehir ve Ergani belediyelerine tepki gösterdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce 31 Mart yerel seçimi öncesi ihale yapılıp, kazılan, 40 mahalle ve köyün ulaşımının sağlandığı Bereketli Mahallesi grup yolunun asfaltlanması, ödenek yetersizliği iddiasıyla durduruldu. Yolu kullanan mahalle ve köylerin sakinleri, Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterip, asfaltlamanın bitirilmesini istedi. Bereketli Mahallesi sakinlerinden Mehmet Sıddık Karadaş, asfaltlanması durdurulan 30 kilometrelik yolun bağlandığı 40 köy olduğunu söyledi. Yolun yapılmasını isteyen Karadaş, "30 kilometrelik yol ağımız var. Bu yolumuza bağlı yaklaşık 40 köyümüz var. 25 bine yakın insan yaşamaktadır. Bu yol ihaleye alındı. 30 kilometrelik bu yol tamamen kazıldı. Kış sezonu başlayınca durduruldu ve ardından seçim oldu. Şu an içler acısı bir yolumuz var. Bu yolla ilgilenen yok. Millet artık astım hastası. Sebze bahçeleri toz kaplı. Bu yol Kayapınar ilçesi ve Şanlıurfa'ya bağlanan bir yol. Hamile kadınlarımız yoldan geçemiyor. Bir an evvel bu yolun yapılmasını talep ediyoruz. Bu bölgeye ceza verilmiş sanki. Şu ana kadar ne Ergani Belediye Başkanı ne Büyükşehir Belediye Başkanı 1 gün gelmedi" diye konuştu.
'GİDENE KADAR EŞİM DOĞUM YAPTI'
Güneştepe Mahallesi'nde oturan Zülküf Gümüş ise hamile eşinin hastaneye götürüldüğü sırada yolda doğum yaptığını anlatarak, "Hamile eşimi kendi çabamla götürmek istedim. Gidene kadar eşim doğum yaptı. Yediğim sebze hep bu tozdan dolayı Çermik hastalığına dönmüş. Annemde bu hastalık var. Derelerimiz hep mahvolmuş. Bu dere tertemizdi. Şimdi Ergani'nin kanalizasyonu buraya akıyor. Bu yolun yapılmasını istiyoruz" dedi.
Bereketli Mahallesi sakinlerinden Felemez Salar da yolun yapılmasını, bölgede bulunan derenin de ıslah edilmesini isteyerek, "Burada aile hekimliği var. Her gün aşıya çıkmak zorundalar. Bu şartlarda sıkıntı yaşıyoruz. Ayrıca bizim köye ilkokul var. Ergani bütün pisliği deremize dökülüyor. Mezbahanın bütün atıkları dereye dökülüyor. Hayvanlarımız bu sudan içiyor. Bu suyla bahçeler sulanıyor. Ondan dolayı hastalıklar artıyor. Bu derenin ıslahı ve yolun yapılması tek temennimiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Ergani'de yolun asfaltlanmasının durdurulmasına tepkiErgani'de yolun asfaltlanmasının durdurulmasına tepkiErgani'de yolun asfaltlanmasının durdurulmasına tepkiErgani'de yolun asfaltlanmasının durdurulmasına tepki

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