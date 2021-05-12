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Ergen Yaştaki Çocuklar Corona Aşısı Olmalı mı?

12.05.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pfizer/BioNTech aşısının 12 ila 15 yaş grubundakilere uygulanması kararı özellikle anne ve babaların aklına bir dizi soru getiriyor

Ergen Yaştaki Çocuklar Corona Aşısı Olmalı mı?

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer ile Alman firma BioNTech’in ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısının 12-15 yaş arası çocuklar için de kullanılmasına onay verdi.

Daha önce 16 yaş ve üzeri bireyler için onaylanan aşının 12 ila 15 yaş grubundakilere uygulanması kararı bir taraftan normalleşme sürecinin önemli bir parçası olarak okulların açılabileceği işaretini verirken, bir taraftan da özellikle anne ve babaların aklına bir dizi soru getirdi.

Aşı 12-15 yaş grubu için güvenli mi?

Pfizer’ın 12-15 yaş grubundan 2 bin 260 katılımcıyla yürüttüğü klinik deney sonucunda, aşının bu yaş grubu için güvenilir olduğu belirlendi. Araştırmaya katılanların yarısına Pfizer’ın yetişkinlere yapılan aşısı uygulanırken, diğer yarısına ise plasebo verildi.

Deney sonucunda, aşının 12 ila 15 yaş grubunda kaydedilen güvenilirlik oranının 16-25 yaş grubu üzerinde belirlenen orana yakın olduğu gözlemlendi. FDA’in onayla ilgili açıklamasında, aşı vurulan yerde ağrı, halsizlik, baş ağrısı, üşüme, kas ağrısı, ateş ve eklem ağrısı gibi yan etkilerin bu yaş grubunda da oldukça kısa sürdüğüne de dikkat çekildi.

Amerika genelinde 16-17 yaş grubunda şu ana kadar 2 milyondan fazla gencin en az bir doz Pfizer aşısı olduğu belirtiliyor.

Çocukların hastalanma oranı düşük, aşı neden gerekli?

Corona virüsüne yakalanan çocukların büyük bir çoğunluğu hastalığı hiç belirti göstermeden ya da hafif bir şekilde atlatıyor. Ancak ciddi oranda hastalanma riski de taşıyorlar.

Çocuk sağlığı uzmanları, Corona virüsüne yakalanarak hastaneye kaldırılan ya da yaşamını yitiren çocuklar olduğuna da dikkat çekiyor ve anne-babalara yaşları tutan çocuklarına bir an önce aşı yaptırmaları çağrısında bulunuyor.

Diğer taraftan, hastalığın belirtilerini göstermeyen çocukların evde ya da başka yerlerde virüsü yayabilecekleri ihtimali de aşı olmalarını gerektiren unsurlar arasında. Özellikle çocukların ve gençlerin katıldığı spor faaliyetleri sonrası virüsün yayıldığı yönünde bulgular da dikkat çekiyor.

Çocuklarına aşı yaptırmak zorunlu mu olacak?

Amerika’da bazı eyalet yönetimleri çocukların devlet okullarına dönebilmeleri için aşı olmaları şartı koşabilir ancak aşıların tam onay almadan böyle bir uygulamanın tercih edilmesi beklenmiyor.

Aşının zorunlu kılınabilmesi için eyaletlerde yasama sürecinden geçirilmesi gerekiyor ve bu da genelde uzun süren bir süreç. Diğer taraftan, özel okulların aşıyı zorunlu kılma kararı alması daha kolay olabilir.

Başka ülkelerde de gençler ve çocuklar Corona aşısı oluyor mu?

Pfizer aşısı Kanada ve Cezayir’de de aynı yaş grubu için onay aldı. Pfizer’dan yapılan açıklamada, Avrupa dahil dünyada çeşitli bölgelerde aşının çocuklara uygulanması için yetkililere gerekli bilgi ve verilerle birlikte başvuru yapıldığı kaydedildi.

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