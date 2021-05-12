Ergen Yaştaki Çocuklar Corona Aşısı Olmalı mı?

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer ile Alman firma BioNTech’in ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısının 12-15 yaş arası çocuklar için de kullanılmasına onay verdi.

Daha önce 16 yaş ve üzeri bireyler için onaylanan aşının 12 ila 15 yaş grubundakilere uygulanması kararı bir taraftan normalleşme sürecinin önemli bir parçası olarak okulların açılabileceği işaretini verirken, bir taraftan da özellikle anne ve babaların aklına bir dizi soru getirdi.

Aşı 12-15 yaş grubu için güvenli mi?

Pfizer’ın 12-15 yaş grubundan 2 bin 260 katılımcıyla yürüttüğü klinik deney sonucunda, aşının bu yaş grubu için güvenilir olduğu belirlendi. Araştırmaya katılanların yarısına Pfizer’ın yetişkinlere yapılan aşısı uygulanırken, diğer yarısına ise plasebo verildi.

Deney sonucunda, aşının 12 ila 15 yaş grubunda kaydedilen güvenilirlik oranının 16-25 yaş grubu üzerinde belirlenen orana yakın olduğu gözlemlendi. FDA’in onayla ilgili açıklamasında, aşı vurulan yerde ağrı, halsizlik, baş ağrısı, üşüme, kas ağrısı, ateş ve eklem ağrısı gibi yan etkilerin bu yaş grubunda da oldukça kısa sürdüğüne de dikkat çekildi.