Ergene Nehri'nde turuncu alarm! Debisi 20 kat arttı

Ergene Nehri'nin debisinin 20 kat artmasıyla Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesindeki panayır alanı ve tarım alanları sular altında kaldı. Bir hafta öncesine kadar debisi 5-10 metreküp arasında değişen Ergene Nehri'nin Lüleburgaz ve Pehlivanköy kesiminde debi 20 kat artarak 225 metreküpe ulaştı. En son 241 metreküp debiye erişen Ergene Nehri'nde turuncu alarm verilirken, oluşan taşkınlarla Pehlivanköy ilçesinde bulunan panayır alanı ve tarım alanları sularla kaplandı. Sularla kaplanan tarım arazileri dronla da havadan görüntülendi.

ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan nehir sularının yükselmesi sebebiyle Lüleburgaz ilçesinin Eskibedir ile Ovacık köyü arası ulaşıma kapandı.

(İHA)

