"Ergene, dünyanın en büyük çevre projesi"

Şentop, atık suların bertaraf edilmesi için bu projenin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu proje bu anlamda, atığın Ergene'ye yönlendirilmesini ortadan kaldırıyor. Toparlayıp Marmara Denizi'ne ve buradan bütünüyle denize denge olacak şekilde arıtmayla buraya gönderiliyor. Büyük bir çalışma, büyük bir proje. Cumhurbaşkanımızın talimatı var, takibi var." ifadelerini kullandı.

Zamanında bazı fabrikalara düşünmeden ruhsat ve izinler verildiğini dile getiren Şentop, "Ergene projesi, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük çevre projesi. Zamanında çok geniş boyutlu, etraflı düşünmeden verilmiş izinler, ruhsatlar, planlamalar var. Başta evsel atıklarla, sanayi atıklarıyla ilgili dikkat edilmemiş, sanayiye, fabrikaya izin verilmiş ve bunların ortaya çıkaracağı atıkların ne şekilde atılacağı düşünülmemiş." diye konuştu.

Şentop, Ergene Derin Deniz Deşarj Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Denizi açıklarında bir gemide düzenlenen "Marmara Denizine Derin Deniz Deşarj Projesi Son Boru Çekimi" programında yaptığı konuşmada, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın geniş kapsamlı bir proje olduğunu söyledi.

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ergene projesi, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük çevre projesi." dedi.

Mustafa Şentop, Trakya'nın bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirterek, siyasilerin bölgeyi kalkındırmak için çalışmasının önemli olduğunu vurguladı.

Trakya'nın hem çevresel hem de ekonomik bakımdan güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Şentop, "Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ı birlikte düşünün çünkü buralar ortak değerde. İmarda da sanayide de o şekilde değerlendirilmesi lazım. Bu illerimizi de siyasetçiler, belediye başkanları ve vekillerle hep beraber hem çevre hem de ekonomik bakımından güçlendirmek için gayret göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bakanlığın iftihar projesi"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise Ergene Havzası Koruma Eylem Planının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iftihar projesi olduğunu kaydetti.

Bu projenin bir an önce bitirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Büyükdede, şöyle devam etti:

"Sanayicilerimizin de katkılarıyla bu proje bir yere kadar geldi. Bu projenin 350, 400 milyon liralık kadar daha yatırım ihtiyacı var. Bununla ilgili de bütçe çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlığımızda bu projeyi tamamlayacak bir irade mevcut. İnşallah bu projeyi birlikte tamamlamış olacağız."