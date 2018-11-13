Milli tünel açma makinesi "Anadolu"nun çalışmalarda önemli rol oynadığını belirten Ceyhan, "İlk milli tünel açma makinesi ilk kez 'Ergene Havzası Eylem Planı' projesi çerçevesinde kullanılmıştır. 20 kilometrelik bir tünelimiz var. Şu an Ergene 2 bölgesinde tünel 'B' hattında çalışıyor. Üç ay gibi bir sürede yaklaşık 3 kilometre kazı yaptı." dedi.

Milli tünel açma makinesinin şu ana kadar herhangi bir arıza vermediğini dile getiren Ceyhan, şunları kaydetti:

"Şu anda proje kapsamında iki tünel açma makinesi kullanılıyor. Biri yabancı marka, diğeri ise 'Anadolu' isimli milli tünel açma makinemiz. Milli tünel açma makinemizin tamamı yerli olduğu için parçalarının tamamı da ülkemizde üretiliyor. Makinenin üretimini yapan arkadaşlar da daha önce parçalarını yapanlar olduğu için olası bir aksaklık hemen gideriliyor. Parça için yurt dışından getirme gibi bir durum olmadığı için zaman kaybı en aza indiriliyor. Ayrıca yerli ve milli aracımız kolay arıza yapmıyor. Her alanda olduğu gibi tünel kazımında da yerli ve milli makineler kullanılmaya başlatıldı. Bu anlamda biz kendimizi şanslı hissediyoruz. Yenilik başarıya, güzelliğe adaydır."

- "Artık teknoloji ile ön plana çıkıyoruz"

Mehmet Ceyhan, Türkiye'nin artık her alanda ön plana çıktığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz önceden dünyada tarım ve hayvancılıkla ön plana çıkıyorduk artık teknoloji ile ön plana çıkıyoruz. Tünel açma makinesine yeraltında koordinatlar veriyorsunuz ve bu koordinatlara göre çalışma yapıyorsunuz. Bu büyük bir çalışma ve başarıdır. Milli tünel açma makinesi yüz metre uzunluğunda, 2 metre çapında. İçerisinde havalandırması, su tertibatı, elektrik tertibatı tüm ekipmanı bulunuyor. 24 saat çalışabiliyor. Projemiz kesintiye uğramadan devam ediyor. Burada en büyük sıkıntı bizim için zemindir. Zeminde zaman zaman yumuşak alanla karşılaşıyoruz. Ama bunlara rağmen projemiz kendi mecrasında devam ediyor. Tünel etabında hiç sıkıntımız eksiğimiz yok."