HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ergene Nehri taştı, ekili alanlar sular altında! 'Sarı alarm' verildi

Ergene Nehri taştı, ekili alanlar sular altında! 'Sarı alarm' verildi

07.02.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ergene Nehri, sağanak ve karların erimesi ile debisi 200 metreküpe çıkınca, Edirne'nin Uzunköprü kesiminde taştı. Nehir için 'sarı alarm' verilirken, ekili tarım alanları ise suyla doldu.

Ergene Nehri taştı, ekili alanlar sular altında! 'Sarı alarm' verildi

Trakya'da kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri, doğduğu Yıldız Dağları'ndaki karların erimesi ve sağanaklar ile Edirne'nin Uzunköprü ilçesi kesiminde taştı.

Devlet Su İşleri (DSİ), debisi Yenicegörece istasyonunda 200 metreküpe çıkan Ergene Nehri için 'sarı alarm' uyarısında bulundu.

f6c3f7ec6c1a6d5ed651d80a3c4090e8

Son 1 hafta içinde debisi 10 kattan fazla artan Ergene'nin taştığı Uzunköprü'de binlerce dönüm tarım alanı sular altında kaldı.

Tarihi Uzun Köprü'nün restorasyona alınması nedeniyle Çiftlik ile Salarlı köyleri arasında geçici açılan servis yolu da suyla dolunca çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Bu köylere diğer yollardan ulaşım sağlanmaya başlandı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürNATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Paylaşımlar sonrası harekete geçildi! 'Derya Büyükuncu' ile ilgili yeni gelişmePaylaşımlar sonrası harekete geçildi! 'Derya Büyükuncu' ile ilgili yeni gelişme
Kaddafi ölmedi mi? Eski muhafızından olay açıklamaKaddafi ölmedi mi? Eski muhafızından olay açıklama
Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

Son dakika: Şok eden altın tahmini! Tarih verdi: 20 bin dolar…

Son dakika: Şok eden altın tahmini! Tarih verdi: 20 bin dolar…

Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’

Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’

"Ağır oldu, farkındayız" deyip tarih verdi

"Ağır oldu, farkındayız" deyip tarih verdi

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen akım! Ölüme kadar götürüyor

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen akım! Ölüme kadar götürüyor

İlginizi Çekebilir

Son paylaşımı olay oldu! "Hemen sil..."

Son paylaşımı olay oldu! "Hemen sil..."

Güneşi görünce hırkasını açtı! Sütyeniyle poz verdi

Güneşi görünce hırkasını açtı! Sütyeniyle poz verdi

Boşanma adımı iddiası! Açıklama geldi

Boşanma adımı iddiası! Açıklama geldi

Rus mafyası peşini bırakmadı! Ses kayıtlarından sonra...

Rus mafyası peşini bırakmadı! Ses kayıtlarından sonra...

'Escort' polemiğinden sonra olay sözler

'Escort' polemiğinden sonra olay sözler

Batılı dans figürlerini affetmedi! Dans öğretmeni tutuklandı

Batılı dans figürlerini affetmedi! Dans öğretmeni tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.