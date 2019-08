Ergene Nehri'ni kirleten sanayi, yer altı sularını kuruttu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- TRAKYA'nın yıllardır bitmeyen sorunu, Ergene Nehri’nin en kirli su derecelendirmesi 4'üncü sınıfa ulaşmasında büyük payı olan sanayi işletmelerinin, kullandıkları yeraltı sularıyla Ergene Havzası'nı kurutmak üzere oldukları, DSİ'nin TBMM'ye sunduğu raporda ortaya çıktı. Son 40 yılda 60 metrenin üzerinde seviye düşümü yaşanan havzada sanayinin bir an önce yeraltı suyunu kullanmayı bırakması gerektiğini söyleyen DSİ 11'inci Bölge Eski Yeraltı Suları Şube Müdürü Osman Can Değer, "Bunun önüne geçilmezse çekilen su kadar yerine su gelmediği için gittikçe statik seviyelerde düşümler olacak" dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu'nca, Trakya'nın yıllardır bitmeyen sorunu Ergene Havzası'na yapılan incelemede bölgedeki yeraltı su kaynaklarının 10- 12 yıl sonra tükeneceği belirtildi. Konuyla ilgili komisyona rapor sunan DSİ ise havzada son 40 yılda 60 metrenin üzerinde seviye düşümü yaşandığını bildirdi. DSİ 11'inci Bölge Eski Yeralı Suları Şube Müdürü Osman Can Değer, özellikle seviye düşümünde büyük payı olan sanayinin bir an önce yeraltı kaynaklarını kullanmayı bırakması gerektiğini vurguladı.