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Ergene Nehri'nin debisinin yükselmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 14:31 | Son Güncelleme

Ergene Nehri'nin taşması sonucu Pehlivanköy ilçesinde iki köy yolu ulaşıma kapandı

KIRKLARELİ (AA) - Ergene Nehri'nin taşması sonucu Pehlivanköy ilçesinde iki köy yolu ulaşıma kapandı.

Bölgedeki sağanak ve Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri sonucu artan nehrin debisi, Pehlivanköy ilçesinde taşkına yol açtı, tarım arazileri su altında kaldı.

Nehir suyunun çevreye yayılması sonucu, ilçeye bağlı Ağayeri ile Kuleli köylerine ulaşımı sağlayan yol kapandı.

Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe sakinlerinden Kerim Kırbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağayeri Köprüsü'nün taşması sonucu Ağayeri ile Kuleli köylerine ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Nehir debisinin hızla yükselerek yayıldığını ifade eden Kırbaş, her yıl yaşanan taşkın sorununa yetkililerin çözüm bulmasını istedi.

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