"Ergenekon" davası

Söz alan tutuksuz sanıklardan Aydın Yüksek, savcılığın "örgüt olmadığına" yönelik mütalaasına katıldığını söylerken, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ceza istenmesine ise itiraz ettiğini dile getirdi. Yüksek, "Bana kıytırıktan ceza istemeyin, adam gibi ceza isteyin. İnsanın haysiyetiyle oynayan ceza isteyemezsiniz benden. Kanunların ve hukukun gereğini yapın lütfen." diye konuştu.

- "Bana kıytırıktan değil, adam gibi ceza isteyin"

Alparslan Arslan, herhangi bir suç işlemediğini savunurken, "Rahatsızlığım var, yürüyemiyorum, sürekli titriyorum. Titremem aylar önce başladı. Avukatlarımın hepsini azlediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Alparslan Arslan duruşma salonunda, Bedirhan Şinal ve Erkan Timuroğlu ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulundukları cezaevlerinden bağlantı bağlanarak beyanda bulundu.

İSTANBUL (AA) - Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden davada savcılık mütalaasına karşılık söz alan 50'yi aşkın sanık savunma yaptı.

SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanıklardan Erhan Timuroğlu, "anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçundan ceza istendiğini hatırlatarak, "Anayasa ile işim yok benim. Nasıl bir şey olduğunu dahi bilmiyorum. Cumhuriyet gazetesine bomba atmakla suçlanıyorum ama o dönem Cumhuriyet yazarlarını okuyan biriydim. Yazarlarıyla yakın görüşlerim vardı. Gazeteyle hiçbir sorunum yoktur. O dönem bir cehalet dönemiydi. Bombalayan ve bombalattıran ben değilim." ifadesini kullandı.

Sanık Timuroğlu, Danıştay saldırısıyla suçlanmasıyla ilgili, "Danıştay ismini cezaevine girdikten sonra duydum. Ergenekon sanıklarının bu işle bir alakaları yok. Yapan ve yaptıranlar bellidir." dedi.

Beyanda bulunan tutuksuz sanıklardan İbrahim Yıldız, savcının mütalaasında, kendilerine kumpas kuran dönemin savcı ve hakimlerine herhangi bir ceza talebinde bulunmadığına dikkati çekerek, mahkemenin bu kişilere yönelik de hüküm kurmasını istedi.

- "Bu iş (el bombalarının bulunması) kumpasın gazoz kapağı"

Davanın tutuksuz sanıklarından Oktay Yıldırım, gazetede yazdığını ve göz önünde bir insan olduğunu belirterek, Ergenekon soruşturmasının başlangıcında Ümraniye'deki bir gecekonduda bulunduğu belirtilen el bombalarıyla ilgili, arama kayıtlarının olmadığını ve tutanakların da birbirleriyle çeliştiğini savundu.