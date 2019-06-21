Ergenekon davası eski hakiminin FETÖ davası

İSTANBUL (AA) - Ergenekon davasının eski hakimlerinden tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk'un, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki sekizinci duruşmaya, sanık Çalmuk'un, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlandı.

Müdahil Dursun Çiçek'in de hazır bulunduğu duruşmada, diğer müdahiller eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, emekli Orgeneral Hurşit Tolon ve emekli Orgeneral Tuncer Kılınç'ı avukatları temsil etti.

Duruşmada daha önce alınan ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine karar verilen Ergenekon davasında da tanıklık yapan başka davalardan tutuklu Emrah Özdemir'in mahkemeye bir dilekçe gönderdiği ve dilekçesinde, cezaevi şartlarından şikayet ederek tehdit altında olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Tanıklıklarına başvurulmasına yönelik karar verilen Emrah Özdemir, Şenol Turan ve Ali Sancar'ın beyanları alındı.