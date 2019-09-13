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Ergenekon davası eski hakiminin FETÖ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 15:26 | Son Güncelleme

Tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk'un, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Ergenekon davasının eski hakimlerinden tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk'un, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Çalmuk ile sanık avukatı ve aralarında İlker Başbuğ'un da olduğu müştekilerin avukatları hazır bulundu.

Duruşma, mahkemeye gelen evrakın okunmasıyla başladı.

Gelen evraka ilişkin beyanları sorulan sanık Çalmuk, katılma taleplerinin kaldırılmasına ilişkin dilekçesini tekrar ettiğini belirterek, kendisiyle ilgili Bank Asya iddialarına başka dosyadan yargılanan Ali Bulaç'ın Anayasa Mahkemesi tarafından "Bankadan para çekmemek suç oluşturmaz." kararını mahkemeye sunduğunu söyledi.

Geçen celse aleyhinde tanıklık yapan Emrah Özdemir'in kendisine iftira attığını dile getiren Sanık Çalmuk, Özdemir'in kendisine para gönderdiği ve yatırdığı iddialarını kabul etmedi. FETÖ'den ihraç edilen kişilerin iyi not aldığı hususundaki iddialara Çalmuk, "Bu not hak ettiğim için verilmiştir. Herhangi bir örgütsel bir dayanışma yoktur." karşılığını verdi.

Sanık Hüsnü Çalmuk, yaptığı yargılamalarda hiç kimseye zulmetmediğini, beraat etmesi gerekenlerin ettiğini, tahliye edilmesi gerekenlerin serbest kaldığını, sonuç olarak verdiği kararlarda çelişki olmadığını ileri sürerek, ''Yargıtay 16. Ceza Dairesinin yakın tarihli Nazlı Ilıcak kararındaki ilkeler uygulansa Ergenekon ve Balyoz isimli davaların haklı davalar olduğu ortaya çıkacaktır. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Müştekilerin avukatı İlkay Sezer, katılma kararlarının kaldırılması durumunda yargılamada yapılan haksızlıkların ve hukuksuzlukların dile getirilemeyeceğini söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hüsnü Çalmuk'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanığın yargılamasında yer aldığı Ergenekon davasının gerekçeli kararının gönderilmesi için İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesine müzekkere yazılmasına ve eksiklikler giderildikten sonra dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Çalmuk'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ergenekon FETÖ Hüsnü Çalmuk

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