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Ergenekon Davası eski üye hakimi Çalmuk'un FETÖ üyeliği davasında tahliye talebine ret 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 17:29 | Son Güncelleme

"SİLAHLI terör örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "Anayasal düzeni, hükümeti ve meclisi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis cezası istenen Ergenekon davasının eski üye hakimlerinden tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk'un yargılandığı davaya devam edildi.

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-"SİLAHLI terör örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "Anayasal düzeni, hükümeti ve meclisi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis cezası istenen Ergenekon davasının eski üye hakimlerinden tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk'un yargılandığı davaya devam edildi. Tanıkların dinlendiği duruşmada, sanık Çalmuk'un tahliye talebi reddedildi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müdahil Dursun Çiçek'in de hazır bulunduğu duruşmada, diğer müdahiller eski Genelkurmay Başkanı Mehmet İlker Başbuğ ile Ahmet Hurşit Tolon ve Tuncer Kılınç'ı ise avukatları temsil etti.

TANIKLAR DİNLENDİ
Duruşmada, daha önce Ergenekon davasında da tanıklık yapan ve başka davalardan tutuklu Emrah Özdemir tanık olarak dinlendi. Tanık Özdemir, Ergenekon hakimlerinin lehe delilleri yok ettiğini gördüğünü, kendi işlerine gelmeyecek belgeleri dava dosyasına koymadıklarını, halen daha bunları anlatmaması için kendisine para gönderildiğini ve tehdit edildiğini söyledi. Duruşmada, Şenol Turan ve Ali Sancar da tanık olarak dinlendi. Sanık Hüsnü Çalmuk ise "Ben FETÖ'cü değilim. 35 aydır tutukluyum. Kaçma şüphem yoktur. Sadece delilleri karartma şüphesiyle tutukluyum. Delilleri karartma durumum olamaz. Bu yüzden tahliye talep ediyorum" dedi.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti, sanık Hüsnü Çalmuk'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Hakim ve Savcılar Kurulu'na (HSK) yazı yazılarak, sanık Çalmuk hakkında yürütülen tüm soruşturmalar ve sonuçlarının gönderilmesinin istenmesini kararlaştıran heyet, HSK'nın cevap yazısının gelmesinin ardından dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.

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