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"Ergenekon" davası hakim ve savcıları hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 17:47 | Son Güncelleme

"Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davaya eski hakim Hüsnü Çalmuk'un savunmasıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon"a bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davaya eski hakim Hüsnü Çalmuk'un savunmasıyla devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince Yargıtay Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan eski hakimler Hüsnü Çalmuk, Fatih Mehmet Uslu, Hasan Hüseyin Özese ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuksuz sanık eski hakim Ercan Fırat, avukatlar ile bazı mağdurlar katıldı.

Duruşmaya verilen öğle arasının ardından, sanıklardan kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Ergenekon davasını gören heyet üyesi eski hakim Çalmuk savunmasına devam ederek, Ergenekon davasına ilişkin bilgi verdi.

"Ergenekon davasına bakan heyetin, fedakarca çalıştığını, usul kurallarına son derece dikkat ettiğini, titiz çalışma sonucu yargılamayı sonlandırdığı"nı ileri süren Çalmuk, "Sanıkların duruşmalardaki propaganda faaliyetlerine rağmen yargılama olması gerektiği şekilde yapılmıştır. Yargılamanın her aşamasında mahkeme hakimlerine yöneltilen sistematik ve gerekçeden yoksun reddi hakim ve çekilme talepleri, üstü açık ve kapalı tehditlere karşı hukukun gereği yerine getirilmiş ve sanıkların istediği sonucun oluşmasına fırsat verilmemiştir." dedi.

Kendilerine yöneltilen suçlamaların yargı yetkisi ve kapsamında yapılan işlemlerle ilgili olduğunu iddia eden Çalmuk, "Kumpas davası aranıyorsa, AK Parti'yi kapatma davasının böyle olduğu rahatlıkla söylenebilir." diye konuştu.

Mahkeme, davayı yarına erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ergenekon FETÖ Hüsnü Çalmuk

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