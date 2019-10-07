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"Ergenekon" davası hakim ve savcıları hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 11:33 | Son Güncelleme

"Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, FETÖ üyeliğinden tutuklu eski hakim Hüsnü Çalmuk katılırken, eski hakimler Fatih Mehmet Uslu ile Hasan Hüseyin Özese tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, bazı müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Dosyaya gelen bilgi ve belgelerin Daire Başkanı Haydar Metiner tarafından okunmasının ardından sanıklar savunma yaptı.

Mahkemeye sunduğu dilekçelere "hakim" unvanını yazması nedeniyle sanık Hüsnü Çalmuk'u önceki celselerde uyaran Daire Başkanı Metiner, sanığın yeni gönderdiği dilekçelere sanık sıfatını yazmaması üzerine yeniden Çalmuk'a uyarıda bulundu.

Metiner'in, "Sıfatınız ne sizin?" sorusu üzerine Çalmuk, dilekçelerine sadece adını ve soyadını yazdığını söyledi.

Gelen bilgi ve belgelere yönelik sanık ifadelerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, "katılan" sıfatıyla Sedat Peker'in beyanının alınmasını kararlaştırarak duruşmayı yarın saat 14.00'e bıraktı.

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