"Ergenekon" davası hakim ve savcıları hesap veriyor

Başka suçtan tutuklu bulunduğu için Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan sanık Fatih Mehmet Uslu, usul itirazlarını dile getirmek için süre istediğini ancak heyetin kendisine süre vermediğini savunarak, "Bu davanın konusu Ergenekon'da bizim sanıklara söz hakkı vermememiz. Ama siz o uygulamanın daha fazlasını şu an bize yapıyorsunuz." dedi.

Sanıkların, haklarındaki FETÖ üyeliği suçlamasından yürüyen yargılamaların bu davayla birleştirilmesi, bu duruşmayla ilgili görevsizlik veya durma kararı verilmesi talepleri reddedildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davaya 21 Kasım Çarşamba günü devam edilecek.

Ergenekon davasının sanıklarından başka suçtan tutuklu bulunduğu için SEGBİS ile şikayetçi sıfatıyla duruşmaya bağlanan Bedirhan Şinal ise "Siz bize yıllarca söz hakkı vermediniz. Başkanım, bunların hakkı vatana ihanetten direkt idam." ifadelerini kullandı.

Başka suçtan tutuklu mağdur Bora Ballı da SEGBİS ile verdiği ifadede sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, Ergenekon davasında 3 yıl tutuklu kaldığını, bu davada FETÖ ihanet şebekesinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kumpas kurduğunu söyledi.

Ballı, "Burada yargılamayı uzatacakları yerde hayatlarını kararttıkları insanlarla yüzleşsinler." dedi.

Diğer tutuklu mağdur Bedirhan Şinal da Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atma olayının kurgu olduğunu, yapı tarafından kayıt dışı istihbarat elemanı olarak bu olayda kullanıldığını söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi bombalaması senaryosunun Ergenekon davasıyla birleştirilmesi için kendisine Zekeriya Öz ve Kadir Altınışık'ın talimat verdiğini anlatan Şinal, verdiği ifadeler sonrasında davanın Ergenekon ile birleştirildiğini kaydetti. Şinal, pişman olduktan sonra yapıyı Ergenekon duruşmalarında deşifre ettiğini ancak bugün yargılanan sanıkların bu konudaki beyanlarını görmezden geldiğini söyledi.