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"Ergenekon" davası hakim ve savcıları hesap veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 16:33 | Son Güncelleme

"Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davaya 21 Kasım Çarşamba günü şikayetçilerin beyanlarının alınmasıyla devam edilecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davaya 21 Kasım Çarşamba günü devam edilecek.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki bölümünde heyet, sanıkların usule ilişkin itirazlarını karara bağladı.

Sanıkların, haklarındaki FETÖ üyeliği suçlamasından yürüyen yargılamaların bu davayla birleştirilmesi, bu duruşmayla ilgili görevsizlik veya durma kararı verilmesi talepleri reddedildi.

Savunma için söz verilen sanıklar, hazır olmadıklarını belirterek, 3 aylık ek süre verilmesi talebinde bulundu.

Başka suçtan tutuklu bulunduğu için Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan sanık Fatih Mehmet Uslu, usul itirazlarını dile getirmek için süre istediğini ancak heyetin kendisine süre vermediğini savunarak, "Bu davanın konusu Ergenekon'da bizim sanıklara söz hakkı vermememiz. Ama siz o uygulamanın daha fazlasını şu an bize yapıyorsunuz." dedi.

Ergenekon davasının sanıklarından başka suçtan tutuklu bulunduğu için SEGBİS ile şikayetçi sıfatıyla duruşmaya bağlanan Bedirhan Şinal ise "Siz bize yıllarca söz hakkı vermediniz. Başkanım, bunların hakkı vatana ihanetten direkt idam." ifadelerini kullandı.

Başka suçtan tutuklu mağdur Bora Ballı da SEGBİS ile verdiği ifadede sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, Ergenekon davasında 3 yıl tutuklu kaldığını, bu davada FETÖ ihanet şebekesinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kumpas kurduğunu söyledi.

Ballı, "Burada yargılamayı uzatacakları yerde hayatlarını kararttıkları insanlarla yüzleşsinler." dedi.

Diğer tutuklu mağdur Bedirhan Şinal da Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atma olayının kurgu olduğunu, yapı tarafından kayıt dışı istihbarat elemanı olarak bu olayda kullanıldığını söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi bombalaması senaryosunun Ergenekon davasıyla birleştirilmesi için kendisine Zekeriya Öz ve Kadir Altınışık'ın talimat verdiğini anlatan Şinal, verdiği ifadeler sonrasında davanın Ergenekon ile birleştirildiğini kaydetti. Şinal, pişman olduktan sonra yapıyı Ergenekon duruşmalarında deşifre ettiğini ancak bugün yargılanan sanıkların bu konudaki beyanlarını görmezden geldiğini söyledi.

Söz isteyen sanık Mehmet Ali Pekgüzel de şikayetçi Şinal'ın "Vatan haini" ifadeleriyle ilgili suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Bu sözler üzerine Şinal, "O benim şeref madalyamdır. Bu işin sonunda idam var, rahat olun." dedi.

Mahkeme Başkanı Haydar Metiner, bugün duruşmayı bitirmenin mümkün olmadığını belirterek, Çarşamba günü şikayetçilerin beyanlarının alınmasıyla duruşmaya devam edileceğini bildirdi.

Bu sırada davaya katılma talebi kabul edilen Tuncay Özkan, Levent Göktaş ve Mehmet Ali Çelebi'nin avukatı Hüseyin Ersöz, söz alarak başka suçtan tutuklu sanıkların bu suçtan da tutuklanmasını talep etti.

Avukat Ersöz, en azından kaçma şüphesi bulunması nedeniyle tutuksuz sanık Ercan Fırat'ın bu duruşmada tutuklanmasını istedi. Başkan Metiner, hiçbir konuda bugün karar vermeyeceklerini, ara kararı şikayetçileri dinledikten sonra vereceğini söyledi.

Duruşmaya 21 Kasım Çarşamba günü devam edilecek.

Öte yandan, sanık Hasan Hüseyin Özese hakkında daha önce ayrılarak görevsizlik kararı ile Yargıtay 9. Ceza Dairesine gönderilen dava dosyasında Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlar Kurulunca Yargıtay 8. Ceza Dairesinin görevli olduğuna karar verdiği kaydedilerek, dosyanın bu davayla birleştirildiği bildirildi. Böylece davadaki sanık sayısı 8'e çıktı.

Duruşmada Ergenekon davasına bakan sanıklardan tutuklu eski hakim Hüsnü Çalmuk ile tutuksuz yargılanan eski hakim Ercan Fırat salonda yer alırken "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklu diğer sanıklar Fatih Mehmet Uslu, Hasan Hüseyin Özese ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel, bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

Tutuksuz sanık Nihat Topal'ın istinabe yoluyla ifadesinin alınması ve savunma için süre verilmesi nedeniyle duruşmaya katılmadığı öğrenildi.

Eski hakim Sedat Sami Haşıloğlu ile eski savcı Mehmet Murat Dalkuş'un halen firari oldukları, haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

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