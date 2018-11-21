"Ergenekon" davası hakim ve savcıları hesap veriyor

Yargılanan sanıkların Ergenekon davasında hukuk cinayetleriyle bu ihanetin işlenmesine ortak olduğunu ifade eden Çiçek, "Taraf gazetesi bu projenin yayın organıydı, 'irtica ile mücadele eylem planı' adı altında bir kağıt parçası yayınladı. Bu kağıt parçasının incelenmesi için bir heyet oluşturuldu. Heyetin başı da bugün darbenin elebaşısı olduğu söylenen Mehmet Partigöç idi. O bile 'böyle bir plan olmaz' derken bunlar beni 5 yıl hapiste tuttular." dedi.

Daha önce müdahillik talebi kabul edilen Ergenekon davası sanıklarından eski milletvekili Dursun Çiçek, Ergenekonda emperyalizmin, Amerika'nın, İsrail'in uşaklığını yapan bazı odakların devletin savunma mekanizmasını çökertmek için harekete geçtiklerini, Cumhuriyetçi, Atatürkçü subayların hedef alındığını ve 15 Temmuz'a gelen sürecin hızlandığını söyledi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince Bölge Adliye Mahkemesi duruşma salonunda yapılan duruşmanın öğleden sonraki bölümünde de mağdur müşteki beyanları alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Sanıklardan Ergenekon savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in 5 yıl lehine tek bir delil dahi toplamadığını, toplanan delilleri de görmezden geldiğini dile getiren Çiçek, "Bu heyet, maddi gerçeğin peşinde değildi. İcra edilen kumpasın, ihanet planının sonuçlanması için faaliyet gösteriliyordu. Ne yazık ki TSK'dan uzman birimler kapatılarak, susturularak 10 bin Atatürkçü, Cumhuriyetçi subay tasfiye edilip FETÖ'cüler dolduruldu ve 15 Temmuz sürecine gelindi." diye konuştu.

Sanıkların örgütün kendilerine verdiği görevi yerine getirdiğini, FETÖ'cülerin önünü açıp 15 Temmuz'da yüzlerce vatandaşın şehit edilmesine, devletin ve ülkenin tahrip edilmesine yol açtıklarını belirten Çiçek, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Çiçek'in, sanıkların hala Ergenekon davasını savunduğunu belirtmesi üzerine sanık Çalmuk, Ergenekon davasının gerçek olduğunu söyledi. Çalmuk'un bu sözlerine müdahil avukatları davanın Yargıtayda bozulduğunu hatırlatarak tepki gösterdi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon'un avukatı İlkay Sezer de Ergenekon yargılaması sürecinde sanıkların usule aykırı, hukuksuz kararlarından örnekler verdi. Müvekkillerinden Tolon'un sanıkların yürüttüğü davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını, cezanın müebbet hapse çevrildiğini hatırlatan Sezer, mahkumiyete gerekçe yapılan CD'nin sadece fotoğrafını görebildiklerini, incelemelerine izin verilmediğini anlattı.