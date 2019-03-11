"Ergenekon" davası hakim ve savcıları hesap veriyor

Mahkeme Başkanı Haydar Metiner tarafından, dosyaya gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından bazı mağdurların davaya katılma taleplerine ilişkin sanık ve avukatlarına söz verildi. Sanıklar ve avukatları katılma taleplerinin reddini istedi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince Yargıtay Konferans Salonunda görülen duruşmaya, FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan eski hakimler Hüsnü Çalmuk, Fatih Mehmet Uslu, Hasan Hüseyin Özese ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuksuz sanık eski hakim Ercan Fırat, avukatlar ile bazı mağdurlar katıldı.

Sanık Fırat, haklarındaki soruşturma ve kovuşturmanın hukuki olmadığını, yargılama faaliyeti yürüttükleri için suçlandıklarını ileri sürerek, şu anda hakim karşısında bulunmalarının hukuk açısından yüz karası bir durum olduğunu savundu. Fırat, yargılama yaparken delilleri değerlendirme takdir ve yetkisinin bizzat yargılamayı yapan heyette bulunduğunu söyledi.

Kanun hükümleri dışında hiçbir yerden emir ve talimat almadıklarını ileri süren Fırat, Ergenekon davasının hukuki bir dava olduğunu iddia etti.

Yargılama faaliyetini yerine getirdikleri için suçlandıklarını iddia eden Fırat, yargıç olarak önlerine gelen davaya baktıklarını söyledi.

Ergenekon davasında sanıkların tanık dinletme taleplerini yerine getirmemekle de suçlandıklarını belirten Fırat, yaklaşık 5 yıl süren yargılamalar sırasında tanık dinletme isteklerinin büyük oranda karşılandığını, bazı tanık dinletme taleplerinin ise "yargılamayı uzatma amaçlı ve davaya bir katkı sağlamayacağı kanaatine varılarak reddedildiğini" iddia etti.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile ilgili dosyayı Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapılması için Anayasa Mahkemesine göndermemekle de suçlandıklarını hatırlatan sanık Fırat, Başbuğ'un, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "hükümeti yıkmaya teşebbüs" suçlarından yargılandığını, bu suçların görev suçu değil, kişisel suç kapsamında kaldığını ileri sürdü. Sanık eski hakim Fırat, Başbuğ'a isnat edilen bu suçların hangi hallerde görev suçu, hangi hallerde kişisel suç sayılacağının o zamanki mevzuat, yargı içtihatları ile sabit olduğunu iddia etti.

- Durma kararı verilmesini istedi

Ergenekon davasının Yargıtayın bozma kararının ardından halen devam ettiğini hatırlatan Fırat, Ergenekon davasında karar açıklanmadan, kendi yargılamalarının yapılamayacağını, bunun adil yargılamayı teşebbüs suçunu oluşturacağını ileri sürdü.