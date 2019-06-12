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"Ergenekon" davası hakim ve savcıları hesap veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 11:05 | Son Güncelleme

"Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından yargılandığı davaya devam ediliyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından yargılandığı davaya devam ediliyor.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, FETÖ üyeliğinden tutuklu eski hakimler Hüsnü Çalmuk, Fatih Mehmet Uslu, Hasan Hüseyin Özese ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuksuz sanıklar Ercan Fırat ile Nihat Topal, taraf avukatları ile bazı müştekiler katıldı.

Duruşmada, kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki Ergenekon davasına bakan heyetin başkanı eski hakim Hasan Hüseyin Özese'nin çapraz sorgusuna devam edildi.

Daire Başkanı Haydar Metiner tarafından müşteki avukatlarına, sanık Özese'ye soru sormak üzere söz verildi. Avukatların çeşitli sorularına "Cevap vermek istemiyorum" karşılığını veren Özese, Ergenekon davasının Anayasaya, yasalara, usul hükümlerine göre yapılan bir yargılama olduğunu, bu davada usulsüzlük bulunmadığını iddia etti.

Özese'nin çapraz sorgusu sırasında "Ergenekon" davası eski duruşma savcısı sanık Mehmet Ali Pekgüzel rahatsızlandı. Pekgüzel'in, "Nabzım yükseldi, her an kalp krizi geçirebilirim." sözleri üzerine Daire Başkanı Haydar Metiner, sanığa sağlık görevlilerince müdahale edilmesini istedi.

Bunun üzerine duruşma salonunun karşısında bulunan odaya alınan Pekgüzel'e sağlık görevlileri müdahale etti. Daha sonra Pekgüzel, jandarma ve sağlık görevlilerinin nezaretinde hastaneye kaldırıldı.

Duruşma, Özese'nin çapraz sorgusuyla sürüyor.

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