"Ergenekon" davası hakim ve savcıları hesap veriyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından yargılandığı davaya devam ediliyor.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, FETÖ üyeliğinden tutuklu eski hakimler Hüsnü Çalmuk, Fatih Mehmet Uslu, Hasan Hüseyin Özese ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuksuz sanıklar Ercan Fırat ile Nihat Topal, taraf avukatları ile bazı müştekiler katıldı.

Duruşmada, kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki Ergenekon davasına bakan heyetin başkanı eski hakim Hasan Hüseyin Özese'nin çapraz sorgusuna devam edildi.

Daire Başkanı Haydar Metiner tarafından müşteki avukatlarına, sanık Özese'ye soru sormak üzere söz verildi. Avukatların çeşitli sorularına "Cevap vermek istemiyorum" karşılığını veren Özese, Ergenekon davasının Anayasaya, yasalara, usul hükümlerine göre yapılan bir yargılama olduğunu, bu davada usulsüzlük bulunmadığını iddia etti.