Ergenekon davası hakimi Hüsnü Çalmuk'a FETÖ'den 10 yıl hapis cezası

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk getirilirken, emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, emekli Orgeneral Ahmet Hurşin Tolon ve emekli Orgeneral Tuncer Kılıç'ın avukatı İkay Sezer katıldı. Duruşmada Sanık Çalmuk'un avukatı da yer aldı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanık Çalmuk, üzerine atılı suçlamayı ret ederek, kendisini terör örgütü üyelerinin atamadığını öne sürdü. Çalmuk, beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın kastının yoğunluğu ve örgütün içindeki konumu ile faaliyetlerini dikkate alarak sanığın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

3 SUÇTAN BERAAT ETTİ

Ayrıca heyet, sanık Çalmuk'un üzerine atılı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından ayrı ayrı beraatına karar verdi.

MÜTALAADAN

Cumhuriyet savcısı 10 Haziran 2020 tarihinde açıkladığı mütalaasında sanık Hüseyin Çalmuk'un "Sempati ve iltisak boyutunu aşacak şekilde örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu" gerekçesiyle sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etmişti.

Mütalaada Çalmuk'un üzerine atılı "Anayasa'yı ihlal", "TC hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Meclisi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ise beraatı istenmişti.

DHA

