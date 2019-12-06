HABER

Ergenekon davası hakiminin FETÖ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 16:35 | Son Güncelleme

Tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk'un, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Ergenekon davasının hakimlerinden, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk'un, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk katıldı. Davanın müdahillerinden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile emekli orgeneraller Tuncer Kılınç ile Hurşit Tolon'u avukat İlkay Sezer temsil etti. Müdahil eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek ise duruşmanın öğleden sonraki oturumuna katıldı.

Sanık Çalmuk'un avukatının gelmediği ve mazeret dilekçesi sunduğu duruşmada, gelen belgeler okundu.

Savunması sorulan Çalmuk, avukatı olmadığı için savunma yapmayacağını belirterek, "Avukatımın iki eli kanda da olsa gelmesi gerekirdi. Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) göre savunma yapamam. Barodan avukat tayin edilmesini ve duruşmanın öğleden sonra yapılmasını talep ediyorum." dedi.

Müdahil avukatlarından İlkay Sezer, duruşmanın öğleden sonraki oturumuna başka işleri olması nedeniyle katılamayacağını belirterek, "Dosyada eksik kısımlar tamamlanmıştır. Yargılamanın geldiği aşama dikkate alınarak dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesini talep ederiz." diye konuştu.

- "Ergenekon olmasaydı 15 Temmuz da olmazdı"

Mahkeme heyeti, sanık Çalmuk'un avukatının olmaması nedeniyle yeni avukat tayini için İstanbul Barosu ile iletişim kurulmasına ve Çalmuk'un savunmasının tayin edilen yeni avukatıyla birlikte alınabilmesi için duruşmanın öğleden sonra yapılmasına hükmetti.

Duruşmanın öğleden sonraki kısmında yeni avukatı hazır bulunan ve savunması sorulan sanık Çalmuk, 41 aydır "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklu bulunduğunu anlatarak, "Tüm deliler toplandı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Aynı oturuma katılan müdahillerden Dursun Çiçek, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un 2010-2014 yılları arasında Ergenekon davası kapsamında görev başındayken sanık yapıldığını belirterek, "Şemdin Sakık iki gün boyunca tanıklık yaptı. Ergenekon 15 Temmuz'a hazırlıktı. Ergenekon olmasaydı 15 Temmuz da olmazdı." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk'un bu halinin devamına hükmeden heyet, sanıktan elde edilen ancak imajları alınamayan dijital materyallerin bilirkişiye gönderilmesine ve bununla ilgili rapor alınmasına karar verdi.

Bilirkişi raporu geldikten sonra dosyanın mütalaasını hazırlaması için İstanbul cumhuriyet savcısına gönderilmesine yönelik hüküm kuran heyet, duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Hüsnü Çalmuk'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

2019'un en iyileri seçildi! Aralarında bir Türk de var 2019'un en iyileri seçildi! Aralarında bir Türk de var
Balıkesir’de KOBİ’lere ‘İşimi yönetebiliyorum’ eğitimiBalıkesir’de KOBİ’lere ‘İşimi yönetebiliyorum’ eğitimi
KKTC’de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldıKKTC’de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dursun Çiçek Ergenekon davası hakimi Hüsnü Çalmuk İlker Başbuğ

En Çok Okunan Haberler

İBB'den flaş karar! Faaliyetleri resmen durduruldu

İBB'den flaş karar! Faaliyetleri resmen durduruldu

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

Demirtaş’ın eşi, anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Demirtaş’ın eşi, anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Paranız cebinizde kalsın

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Paranız cebinizde kalsın

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Dışişleri'nden flaş 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Ayşe Karaman’ın ölmeden önce paylaştığı görüntüler ortaya çıktı

Ölmeden önce paylaştığı görüntüler ortaya çıktı!

Okmeydanı D-100'de kaza! Trafik kilit

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!

Son dakika: Yargıtay, Hakan Çınar ve Murat Soysal'ın cezalarını onadı

Hakan Çınar ve Murat Soysal'ın cezalarını onandı

Ceren'in babasından yürek yakan sözler! 'İdama karşıyım ama...'

Ceren'in babasından yürek yakan sözler! 'İdama karşıyım ama...'

İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 19’ uygulaması

İstanbul'da dev denetim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.