Ergenekon davası hakiminin FETÖ davası

İSTANBUL (AA) - Ergenekon davasının hakimlerinden, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk'un, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk katıldı. Davanın müdahillerinden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile emekli orgeneraller Tuncer Kılınç ile Hurşit Tolon'u avukat İlkay Sezer temsil etti. Müdahil eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek ise duruşmanın öğleden sonraki oturumuna katıldı.

Sanık Çalmuk'un avukatının gelmediği ve mazeret dilekçesi sunduğu duruşmada, gelen belgeler okundu.

Savunması sorulan Çalmuk, avukatı olmadığı için savunma yapmayacağını belirterek, "Avukatımın iki eli kanda da olsa gelmesi gerekirdi. Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) göre savunma yapamam. Barodan avukat tayin edilmesini ve duruşmanın öğleden sonra yapılmasını talep ediyorum." dedi.

Müdahil avukatlarından İlkay Sezer, duruşmanın öğleden sonraki oturumuna başka işleri olması nedeniyle katılamayacağını belirterek, "Dosyada eksik kısımlar tamamlanmıştır. Yargılamanın geldiği aşama dikkate alınarak dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesini talep ederiz." diye konuştu.