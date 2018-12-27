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"Ergenekon" davası Mayıs 2019'da karara bağlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 18:58 | Son Güncelleme

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, son sözleri alıp karar vermek üzere duruşmayı 16 Mayıs 2019'a erteledi

İSTANBUL (AA) - Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden dava, son sözler alınıp karar verilmek üzere, 16 Mayıs 2019'a ertelendi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, 50'yi aşkın sanık ve sanık avukatlarının mütalaaya karşı beyanları alındı.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile beyanı alınan tutuklu sanıklardan Osman Yıldırım, devlet için 11 yıl çalıştığını belirterek, "Devlet niye bana bunu yapıyor? Fransa'dayım, kaçsam oradan gelmezdim. Devlet için çalıştım." diye konuştu.

- "Davanın özü Zekeriya Öz"

Ergenekon soruşturması döneminde oturduğu evde el bombalarının bulunduğu belirtilen tutuksuz sanık Mehmet Demirtaş da "Bu davanın özü Zekeriya Öz'dür ve bu kişi kaçmıştır. El bombası denen varlıkları kimse görmemiştir. Kimseye gösterilmeden imha edilmiştir. Dosyadan geriye çöp yığını kalmıştır. 7 yıl hapis yattım. Artık bu dosyayı bitirin lütfen." diye konuştu.

Duruşmada mütalaaya karşı söz alan avukatlar, Ergenekon soruşturması davasına bakan tüm savcı ve hakimler hakkında soruşturma açılmasını istedi. Mahkeme heyeti başkanının, "Bu bizi de kapsar" demesi üzerine salonda gülüşmeler oldu. Avukatlar, dönemin hakim ve savcılarını kast ettiklerini belirtti.

Beyan ve taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Alparslan Arslan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mütalaaya karşı beyanı alınamayan ve süre isteyen 3 sanığa son kez süre veren heyet, bir sonraki duruşmada sanıklara son sözlerinin sorulacağını ve davanın hükme bağlanacağını bildirdi.

Heyet, duruşmayı 16 Mayıs 2019'a erteledi.

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