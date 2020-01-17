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  4. 'Ergenekon davası' sanığı Karabulut'tan 1 milyon liralık tazminat davası

'Ergenekon davası' sanığı Karabulut'tan 1 milyon liralık tazminat davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:54 | Son Güncelleme

'ERGENEKON davası' sanıklarından, Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, hakkında verilen beraat kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

'Ergenekon davası' sanığı Karabulut'tan 1 milyon liralık tazminat davası

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - 'ERGENEKON davası' sanıklarından, Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, hakkında verilen beraat kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı.
Muammer Karabulut, 2008 yılında yazdığı 'FGÖ Dünyanın En Büyük Terör Örgütü' yazısı sonrası 22 Şubat 2008'de gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Karabulut, 'Ergenekon davası' kapsamında 11 ay hapis yattıktan sonra 23 Ocak 2009'da tahliye edildi. Karabulut, bu süreçte 10 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Yeniden görülen davada, 4 Kasım 2019'da, sanıkların tamamı hakkında 'örgüt üyeliği' suçundan beraat kararı verildi. Bu kararla sanıklara Hazine ve Maliye Bakanlığı'na tazminat davası açma hakkı doğdu. Beraat eden sanıklardan Muammer Karabulut, Antalya Nöbetçi Ağır Caza Mahkemesi'nde, 500 bin lira manevi, 500 bin lira maddi olmak üzere 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Muammer Karabulut, dava dilekçesinde, FETÖ'nün varlığının devlet düzenine karşı olduğunu vurguladı. Karabulut, 'FGÖ Dünyanın En Büyük Terör Örgütü' başlığı ile yazdığı yazıda örgütün, dünyanın en tehlikeli yapılanması olduğunu belirttiğini kaydetti. Karabulut, konuya ilişkin yazıyı da mahkemeye delil olarak sundu.

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