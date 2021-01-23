HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ergenekon Davası sanığının Pierre Loti tepesinde öldüğü silahlı çatışmada kamerada

Ergenekon Davası sanığının Pierre Loti tepesinde öldüğü silahlı çatışmada kamerada

23.01.2021 11:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ergenekon Davası’nda Cumhuriyet Gazetesi’ne molotof atmaktan yargılanan Seyhun Zayim (38), yılbaşında Pierre Loti’de çıkan silahlı çatışmada öldürüldü.

Ergenekon Davası’nda Cumhuriyet Gazetesi’ne molotof atmaktan yargılanan Seyhun Zayim (38), yılbaşında Pierre Loti’de çıkan silahlı çatışmada öldürüldü. Yaşanan silahlı çatışma anı kameralara yansırken olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı.
Olay, 31 Aralık 2020 günü Eyüp Pierre Loti tepesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup Pierre Loti tepesinde durumu konuşmak için buluştu. Aralarında tartışma çıkan 2 grup kısa sürede silahlarına davranarak birbirlerine ateş açtı.

Ergenekon sanığı hayatını kaybetti
Silahlı kavgada Ergenekon Davası’nda Cumhuriyet Gazetesi’ne molotofkokteyli atmaktan yargılanan ve 5 yıl cezaevine kalan Seyhuz Zayim (38) vurularak hayatını kaybetti. Olayda 2 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

5 kişi gözaltına alındı 2 şüpheli tutuklandı
Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri tespit etti. Konuyla alakalı yapılan çalışmalarda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda silah kullandıkları belirlenen Şuayip Ö. ve Baran P. İse çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

2 Tabanca incelmeye alındı
Tutuklanana şüphelilerden Baran P.’nin daha önceden 5 kez çeşitli suçlardan gözaltına alındığı belirlenirken diğer şüpheli Şuayip P.’nin ise 7 kez farklı suçlardan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 2 tabanca incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

Silahlı çatışma kamerada
Öte yandan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde birbirleriyle konuşarak yaklaşık 5 metre arayla yürüyen grup üyelerinin bir anda silahlarını çekerek ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde şahsılardan olaydan sonra kaçtıkları görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilirProf. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir
Eğlencenin faturası ağır oldu! 15 kişiye 47 bin 250 TL para cezası Eğlencenin faturası ağır oldu! 15 kişiye 47 bin 250 TL para cezası
Badoo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Badoo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

Milyonları ilgilendiren kararı duyurdu: Süre uzatıldı

Milyonları ilgilendiren kararı duyurdu: Süre uzatıldı

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Küçük kızın ölümü şoke etmişti! TikTok'la ilgili flaş karar

Küçük kızın ölümü şoke etmişti! TikTok'la ilgili flaş karar

Bilim Kurulu Üyesi Özlü, 'Yeni dalga olabilir' diyerek uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Özlü, 'Yeni dalga olabilir' diyerek uyardı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Diğer Haberler

Koronaya iyi geliyor diyerek bal arılarına kendilerini ısırtıyorlar

Koronaya iyi geliyor diyerek kendilerini ısırtıyorlar

İstanbul'da şoke eden görüntü! Çöp yuvasına döndü

İstanbul'da şoke eden görüntü! Çöp yuvasına döndü

Eğlencenin faturası ağır oldu! 15 kişiye 47 bin 250 TL para cezası

Eğlencenin faturası ağır oldu! 15 kişiye 47 bin 250 TL para cezası

Adana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu

Tam bir suç makinesi çıktı! 7 erkeği de aynı bahaneyle...

Son dakika! 'Eren-3 Ağrı Dağı' Operasyonu başladı

'Eren-3 Ağrı Dağı' Operasyonu başladı

Bitlis Hizan'da vaka sayısı sıfırlandı

Bir ilçede vaka sayısı sıfırlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.