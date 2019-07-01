HABER

ERGENEKON DAVASI SANIKLARINDAN KARAR SONRASI BASIN AÇIKLAMASI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 16:44 | Son Güncelleme

Ergenekon davasında kararın açıklanmasının ardından bazı sanıklar adliye önündeki meydanda basın açıklaması yaptı.

Haber-Kamera: Özden ATİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL(DHA)
Ergenekon davasında kararın açıklanmasının ardından bazı sanıklar adliye önündeki meydanda basın açıklaması yaptı.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve davanın 2008 yılında ilk tutuklanan sanıklarından olan avukat Nusret Senem, "2008 yılında en başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Vatan Partisi yöneticilerine, milliyetçi aydınlara, Atatürkçülere karşı Amerika'nın ve NATO'nun ve Avrupa Birliği çevrelerinin bölgedeki menfaatleri doğrultusunda FETÖ örgütünü kullanarak kurdukları kumpas tarihi bir kararla sona ermiştir. Bu kumpasın Türkiye'ye ağır bedelleri oldu. Türk ordusunun en parlak generalleri, amiralleri, subayları, astsubayları yıllarca hapse atıldılar ve Türk ordusundan tasfiye edildiler. Onun acısını Türkiye, 15 Temmuz darbesini yaşayarak gördü. Bunun acısını Türk yargısı yaşadı. Yargıtay, Danıştay ve önemli ağır ceza mahkemelerinin tamamı FETÖ'cülerin eline geçti 2010 yılında. Onun acısını Türkiye çok ağır yaşadı. 5 bin FETÖ'cüyü yargı 15 Temmuz'dan sonra ancak tasfiye edebildi. Aksi taktirde yargı FETÖ'nün yargısı haline gelmişti. Türkiye bu mücadeleden alnının akıyla çıkmıştır. O davada yargılanan tüm sanıklar dik durmuştur." dedi.
Sanık Hasan Ataman Yıldırım ise 5 yıl 2 ay 5 gün bu davadan dolayı hapis yattığını belirterek, "En son duruşmada da şunu söylemiştim, bu davada yardım ve yataklık edenler, cumhuriyet mahkemelerinde yargılanacaktır demiştim. Ben hep davada dik durdum, hep savunma yaptım ve bu davanın da Amerika tarafından yürütüldüğünü söylediğim için yine bir kere daha Silivri'ye sevk edildim. Sonra da bunun üzerine 'Buzdağının Altı Amerika' diye kitap yazdım. Ergenekon, Balyoz ve diğer isimle seri davalar tamamen Amerika'nın kontrolünde Türkiye'yi ele geçirme davasıdır" diye konuştu. Erdal Şahin de, "22 ay Silivri'de kaldık. Bu kötü süreçte yanımızda olan eşlerimiz, annelerimiz vardı. Kaybettiğimiz sevgili Kaşif Komutanımı ben Afganistan'dan tanıyorum. Afganistan bölgede görev yaptık. Duygusalım, konuşamıyorum. Türkiye bizim" dedi. Açıklamanın ardından sanıklar buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü
---------------------
- Nusret Senem açıklama
-Hasan Ataman Yıldırım açıklama
-Erdal Şahin açıklama
- Genel ve detaylar

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
TŞOF Başkanı Apaydın: Mülteciler korsan taksicilik yapıyorTŞOF Başkanı Apaydın: Mülteciler korsan taksicilik yapıyor
Bodrum'da Kabotaj Bayramı kutlandıBodrum'da Kabotaj Bayramı kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seçim bitti kavgası bitmedi: 7 gözaltı

Seçim bitti kavgası bitmedi! Silahlar ve bıçaklar konuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Neptün Soyer ile ilgili flaş açıklama

Tunç Soyer'in eşi ile ilgili o iddiaya Belediye'den açıklama

Bodrum'da çocuk parkında korku dolu anlar

Bodrum'da çocuk parkında korku dolu anlar

Ülkelerine dönen son Suriyeli sayısı açıklandı

Ülkelerine dönen son Suriyeli sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığından 'bedelsiz arsa tahsisi' iddialarına yalanlama

Bakanlıktan 'bedelsiz arsa tahsisi' iddialarına yalanlama

LGS tercih başvuruları başladı (Son tercih günü ne zaman?)

Yüz binlerce öğrencinin beklediği gün geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.