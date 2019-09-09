Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada, ’Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ergenekon davas\u0131na bakan mahkemenin ba\u015fkan\u0131 Hasan H\u00fcseyin \u00d6zese, FET\u00d6 \u00fcyeli\u011fi iddias\u0131yla yarg\u0131land\u0131\u011f\u0131 davada, \u2019Silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc \u00fcyeli\u011fi\u2019 su\u00e7undan 10 y\u0131l hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131.Okula d\u00f6n\u00fc\u015f ba\u015flad\u0131! Peki \u00e7ocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?\u00c7anakkale\u2019de uyu\u015fturucu operasyonu: 10 g\u00f6zalt\u0131Kadirli'de 3 ara\u00e7 \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 1'i \u00e7ocuk, 3 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc
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