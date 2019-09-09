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Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada, ’Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 16:18 | Son Güncelleme

Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada, ’Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada, ’Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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