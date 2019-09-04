Ergenekon davasında açıklanan gerekçeli kararda, “Bu davada örgütün kabulüne ilişkin deliller yasal delil olarak kullanılmamıştır. Bir an için bunlar yasal delil olarak kabul edilse bile suç örgütünün varlığını kabul için yeterli delil olmadıklarını da belirtmek gerekir” ifadelerine yer verildi.

Ergenekon davasında gerekçeli karar açıklandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan 739 sayfalık gerekçeli kararda, kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 5 Ağustos 2013 tarihli kararında örgütün hiyerarşik yapısının ortaya koyulmadığı ve sanıkların hiyerarşideki yerinin somut delillerde saptanmadığı kaydedildi. Kararda, örgüt gerekçesi için kullanılan bazı delillerin usule aykırı olarak toplandığı ve hükme esas alınamayacağı vurgulandı.

Eylemler arası bağlantı kurulamayacağı vurgulandı

Gerekçeli kararda, Cumhuriyet Gazetesi’ne atılan el bombalarından biri ile Ümraniye’de ele geçirilen 27 adet el bombasından sadece birinin üretim yılının aynı olması dolayısıyla bombalar ve eylemler arasında bağlantı kurulamayacağı belirtildi. Kararda, Cumhuriyet Gazetesi’ne bomba atılması ve Danıştay saldırısının Ergenekon adına işlendiğinin kabul edilemeyeceği kaydedildi.