ERGENEKON DAVASI'NDA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul, DHA

Ümraniye'deki bir gecekonduda 12 Haziran 2007'de ihbar üzerine 27 el bombasının ele geçirilmesiyle başlayan ve 12 yıl sonra beraatla sonuçlanan Ergenekon Davası'nda gerekçeli karar açıklandı. 739 sayfalık gerekçeli kararda "Ergenekon adı altında suç işlemek için kurulmuş bir örgütün varlığına hükmedilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Örgütün, nerede, ne zaman, kim ya da kimler tarafından ne amaçla kurulduğu somut olarak ortaya konulamamıştır" denildi.

"ÖRGÜTÜN, NEREDE, NE ZAMAN, KİM YA DA KİMLER TARAFINDAN NE AMAÇLA KURULDUĞUNUN SOMUT OLARAK ORTAYA KONULAMADIĞI İFADE EDİLDİ"

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan 739 sayfalık gerekçeli kararda Ümraniye'de ele geçen 27 adet el bombası ile Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan el bombalarından birinin sadece üretim yılının aynı olduğundan hareketle bombalar ile eylem arasında bağlantı kurulamayacağı, Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atılması ve Danıştay saldırısı eylemlerinin Ergenekon örgütü adına işlendiğinin kabul edilemeyeceği belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yazılarında Ergenekon örgütünün varlığına ilişkin bilgiler bulunmadığı, Emniyet Genel Müdürlüğü yazısına göre ise örgüte ilişkin bilgilerin ilk defa bu soruşturma ve dava kapsamında ortaya çıkmış olduğu, örgütün, nerede, ne zaman, kim ya da kimler tarafından ne amaçla kurulduğunun somut olarak ortaya konulamadığı ifade edildi.