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Ergenekon Davasında karar açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 18:12 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'deki bir gecekonduda 12 Haziran 2007'de ihbar üzerine 27 el bombasının ele geçirilmesiyle başlayan ve Yargıtay'ın bozma kararının ardından 235 sanık yönünden yeniden görülen Ergenekon davasında karar çıktı.

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'deki bir gecekonduda 12 Haziran 2007'de ihbar üzerine 27 el bombasının ele geçirilmesiyle başlayan ve Yargıtay'ın bozma kararının ardından 235 sanık yönünden yeniden görülen Ergenekon davasında karar çıktı. Mahkeme, Ergenekon terör örgütü kurma, yönetme ve üyelik suçlarından tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme heyeti en ağır cezayı sanık Alparslan Arslan'a verdi. Heyet, tutuklu sanık Alparslan Arslan'ı "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır ise "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırıldılar.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Alparslan Aslan, başka suçlardan tutuklu sanıklar Erhan Timuroğlu ve Bedirhan Şinal getirildi. Aralarında Erol Mütercimler, Oktay Yıldırım, Emin Şirin'in aralarında bulunduğu 30'u aşkın tutuksuz sanık ve çok sayıda avukat da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada önceki celse savunmasını hazırlaması için süre verilen tutuklu sanık Bedirhan Şinal'in avukatı, mazeret dilekçesi sundu. Mahkeme, avukatın savunma hakkını kötüye kullandığı gerekçesiyle mazeretini reddetti. Daha sonra sanık Bedirhan Şinal, savunmasını yaptı. Şinal, "Ergenekon kumpastır, ben de bu kumpasta kullanılan figürdüm. Ergenekon'un kumpas olduğunu itiraf edince FETÖ'cü hakimler bana ceza verip yıllarca içeride tuttular. 20 yıl hapis verdiler. Cumhuriyet saldırısıyla alakam yok. Vicdani bir karar verilsin. Bu sefer de kurban edilmemeyi diliyorum" dedi. Şinal'in savunmasının ardından mahkeme başkanı tüm savunmaların tamamlandığını belirtti. Bunun üzerine sanıkların son sözlerinin sorulmasına geçildi.

SANIKLAR SON SÖZLERİNİ SÖYLEDİ
Sanık Ferudun Refik Nuhoğlu son sözünde, "Eski bir özel harekatçı olarak üzerimdeki terör damgasının silinmesini talep ediyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Sanık Hasan Ataman Yıldırım ise "Hakim savcı kumpası kuranlar ve diğer emniyet mensupları dahil örgüt üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum" diye konuştu. Sanık Hayri Bildik, "Olmayan bir örgüt üyeliğinden yargılandım beraatimi talep ediyorum." dedi. Sanık Osman Yıldırım ise "Devlet başkanının isteği ile AK Parti'yi kapatılmaktan kurtardığımız bu dava somut kanıttır. 2007 ile 2019 tarihleri arasındaki medya arşivi basın ve vatandaşlar bu davanın tanığıdır, kurtardığım AK Parti iktidarını devirmekle suçlanmam çelişkidir. Bu nedenle yüce mahkemenizden 14 yıllık esaretime son verilerek daha önce beraat ettiğim bu davadan beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi. Sanık Kemal Kerinçsiz, isnat edilen dört ayrı suçtan ayrı ayrı beraatini talep etti. Sanık Serdar Öztürk, "Umarım bu davanın soruşturma ve yargılaması Türk yargısına ve milletine ders olur" dedi. Diğer sanıklar da beraatini talep etti. Son sözlerin ardından mahkeme, kararını açıklamak üzere saat 14.00'a kadar ara verdi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Aranın ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Ergenekon terör örgütü kurma, yönetme ve üyelik suçlarından delil yetersizliğinden tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

EN AĞIR CEZAYI ALPARSLAN ARSLAN ALDI
Sanık Alparslan Arslan, Cumhuriyet Gazetesine üç kere bomba atılması ve Danıştay'da nitelikli öldürme ve birden fazla kişiyi nitelikli öldürmeye teşebbüs eylemleri sabit olduğundan "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Arslan, "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçundan ise 5 yıl 3 ay hapis ve 12 bin TL adli para cezasına ve "Cumhuriyet Gazetesine bomba atmak suretiyle mala zarar verme" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÜÇ SANIĞA MÜEBBET HAPİS
Sanıklar Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu'na, Cumhuriyet Gazetesine üç kere bomba atılması ve Danıştay'da nitelikli öldürme ve birden fazla kişiyi nitelikli öldürmeye teşebbüs eylemleri sabit olduğundan "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme müebbet alan sanıkların hükümle birlikte tutuklanmasına da karar verdi. Sanık Osman Yıldırım ayrıca "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 8 bin TL adli para cezası ile "Cumhuriyet Gazetesine bomba atmak suretiyle mala zarar verme" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu da "Cumhuriyet Gazetesine bomba atmak suretiyle mala zarar verme" suçundan 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

14 SANIĞA DEĞİŞİK SUÇLARDAN CEZA
Sanıklar Oktay Yıldırım, Bedirhan Şinal, Gürbüz Çapan, İbrahim Şahin'in da aralarında bulunduğu 14 sanığa değişik suçlardan 10 ay ile 11 yıl 4 ay arasında ceza aldı. 8 sanığa verilen cezaların ise hükmün açıklanması için geri bırakıldı. 2 sanığın davası düşürüldü, bir sanığın ise dosyası ayrıldı.

206 SANIĞA BERAAT
Aralarında Doğu Perinçek, Bedreddin Dalan, Veli Küçük, Tuncay Özkan, Dursun Çiçek, Emin Şirin, Erol Mütercimler, Sedat Peker, Sinan Aygün, Yalçın Küçük, Kemal Alemdaroğlu, Mehmet Ali Çelebi, Mehmet Haberal, Kemal Kerinçsiz, Hasan Iğsız, Mustafa Balbay ve Hurşit Tolon'un da bulunduğu 206 sanık beraat etti. Hakkında yakalama kararı olan sanıklardan Saipir Debzlelvidze ve Turhan Çömez de beraat edenler arasında yer aldı. Bu sanıklar hakkındaki yakalama yazılarının iadesine karar verildi.
(FOTOĞRAF)

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