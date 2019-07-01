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Ergenekon davasında örgüt suçundan tüm sanıklara beraat

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 14:47 | Son Güncelleme

Ergenekon davasında kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların ‘Örgüt kurma veya yönetme’, ‘Örgüt üyeliği’ suçlarından beraatine karar verdi.

Ergenekon davasında kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların ‘Örgüt kurma veya yönetme’, ‘Örgüt üyeliği’ suçlarından beraatine karar verdi. Mahkeme, Cumhuriyet Gazetesi’ne bomba atılması ve Danıştay saldırısından dolayı Alparslan Arslan’ı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.
Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen Ergenekon davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, ‘Örgüt kurma veya yönetme’, ‘Örgüt üyeliği’ suçlarından tüm sanıkların beraatine karar verdi.
Cumhuriyet Gazetesine bomba atılması ve Danıştay saldırısından dolayı Alparslan Arslan’ı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden mahkeme, sanıklardan Erhan Timuroğlu, İsmail Sağır ve Osman Yıldırım’ı ise aynı suçlardan müebbet hapse çarptırdı.

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