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Ergenekon davasında savcı mütalaasını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2018 14:43 | Son Güncelleme

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen 237 sanıklı Ergenekon davasının açıklanan mütaalasında "Ergenekon terör örgütü varlığı ispat edilemedi" denildi. Savcı Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan ve Danıştay saldırısı sanığı Osman Yıldırım'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ergenekon davasında savcı mütalaasını açıkladı

Yargıtay'ın bozma kararının yeniden görülen Ergenekon davasında savcı mütalaasını açıkladı.

Mütalaada "Ergenekon terör örgütünün varlığı kesin ve inandırıcı delille kanıtlanamamıştır. Ergenekon terör örgütünün varlığı ispatlanamamıştır" denildi.

Savcı, Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan ve Danıştay saldırısı sanığı Osman Yıldırım için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Savcı, davada yargılanan 24 sanık hakkında da ceza isterken 199 sanığın ise tüm suçlamalardan beraatını talep etti.

Mahkeme, savunmaların hazırlanması için duruşmayı 27 Aralık'a ertelediğini açıkladı.

14 Temmuz 2008’de kabul edilen ilk iddianamede Ergenekon, “terör örgütü” olarak tarif edildi ve “üyeleri ve yöneticileri” darbe teşebbüsüyle suçlandı: “Ergenekon terör örgütü en başta, ‘derin devlet’ ifadesi ile anılan, ülkemizde birçok kanlı eylemler gerçekleştiren, gerçekleştirdiği bu eylemlerle ciddi kriz, kargaşa, anarşi, terör ve güvensizlik ortamı oluşmasını amaçlayan ve bunu kısmen de olsa başararak ülkemizin gelişme ve kalkınmasının önünde engel olan bir örgüttür,” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ergenekon davası savcı Alparslan Aslan

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
her zaman söylüyoruz Ergenekon, balyoz, feto hepsi bahane bu süreçlerde kürt siyasetçileri hapsetme şahane. Türkiyenin tek ilkesi kürtlere zülum etme başka birseyede yaramıyor.
@boraburak21 kürt değilde kendilerine karşı olanları şahane yaptılar.
gazi güderi öldürdünüz kuddisi okkırı öldürdünüz ali tatarı katlettiniz yazıklar olsun ergenekon destandır TÜRK kelimesine kininiz batsın millet i boşu boşuna iftira ile koskoca ilker başbuğu 4 yıla yakın zindanda tuttunuz adaletiniz batsın
ne beklenirdiki bu yargıdan
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