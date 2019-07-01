ERGENEKON DAVASINDA SON SÖZLER ALINIYOR

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon Davası başladı. Duruşmada, sanık Bedirhan Şinal'in savunmasını yapması ile tüm savunmalar tamamlanmış oldu. Mahkeme başkanı duruşmadaki sanıklara son sözlerini soruyor.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Alparslan Aslan, başka suçlardan tutuklu sanıklar Erhan Timuroğlu ve Bedirhan Şinal getirildi. Aralarında Erol Mütercimler, Oktay Yıldırım, Emin Şirin'in aralarında bulunduğu 30'u aşkın tutuksuz sanık ve çok sayıda avukat da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada önceki celse savunmasını hazırlaması için süre verilen tutuklu sanık Bedirhan Şinal'in avukatı, mazeret dilekçesi sundu. Mahkeme, avukatın savunma hakkını kötüye kullandığı gerekçesiyle mazeretini reddetti. Daha sonra sanık Bedirhan Şinal, savunmasını yaptı. Şinal, "Ergenekon kumpastır. Ben de bu kumpasta kullanılan figürdüm. Ergenekon'un kumpas olduğunu itiraf edince FETÖ'cü hakimler bana ceza verip yıllarca içeride tuttular. 20 yıl hapis verdiler. Cumhuriyet saldırısıyla alakam yok. Vicdani bir karar verilsin. Bu sefer de kurban edilmemeyi diliyorum" dedi. Şinal'in savunmasının ardından mahkeme başkanı tüm savunmaların tamamlandığını belirtti. Bunun üzerine sanıkların son sözlerinin sorulmasına geçildi. Duruşmadaki sanıklar son sözlerini söylüyor.

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