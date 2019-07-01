HABER

Ergenekon Davasında son sözler alınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 11:28 | Son Güncelleme

YARGITAY'ın  bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon Davası başladı.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) YARGITAY'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon Davası başladı. Duruşmada, sanık Bedirhan Şinal'in savunmasını yapması ile tüm savunmalar tamamlanmış oldu. Mahkeme başkanı duruşmadaki sanıklara son sözlerini soruyor.
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Alparslan Aslan, başka suçlardan tutuklu sanıklar Erhan Timuroğlu ve Bedirhan Şinal getirildi. Aralarında Erol Mütercimler, Oktay Yıldırım, Emin Şirin'in aralarında bulunduğu 30'u aşkın tutuksuz sanık ve çok sayıda avukat da duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada önceki celse savunmasını hazırlaması için süre verilen tutuklu sanık Bedirhan Şinal'in avukatı, mazeret dilekçesi sundu. Mahkeme, avukatın savunma hakkını kötüye kullandığı gerekçesiyle mazeretini reddetti. Daha sonra sanık Bedirhan Şinal, savunmasını yaptı. Şinal, "Ergenekon kumpastır. Ben de bu kumpasta kullanılan figürdüm. Ergenekon'un kumpas olduğunu itiraf edince FETÖ'cü hakimler bana ceza verip yıllarca içeride tuttular. 20 yıl hapis verdiler. Cumhuriyet saldırısıyla alakam yok. Vicdani bir karar verilsin. Bu sefer de kurban edilmemeyi diliyorum" dedi. Şinal'in savunmasının ardından mahkeme başkanı tüm savunmaların tamamlandığını belirtti. Duruşmadaki sanıklar son sözlerini söylüyor.

PARTNERÜnlüleri bir de makyajsız görün! Bu hallerine çok şaşıracaksınız!Ünlüleri bir de makyajsız görün! Bu hallerine çok şaşıracaksınız!
17’inci yüzyıldan günümüze uzanan tarihi su kemerine koruma ağı17’inci yüzyıldan günümüze uzanan tarihi su kemerine koruma ağı
Ülkü Ocaklarından "Vatan Yahut Silistre" oyunuÜlkü Ocaklarından "Vatan Yahut Silistre" oyunu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ergenekon davasında karar günü

Ergenekon davasında karar günü

Antalya'da orman yangını!

Antalya'da orman yangını!

Muğla'da patronlarını domuz bağıyla bağlayıp işkence yaptılar

Domuz bağıyla bağlayıp, işkence yaptılar!

Türkiye ile Bulgaristan sınırına köprü kuruluyor

Çalışmalar tamamlandı! Yeni proje geliyor

Duyan inanamıyor! Herkes Erzurum'daki gizemli yolun sırrını çözmeye geliyor

Duyan inanamıyor! Herkes gizemli yolun sırrını çözmeye geliyor

Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı!

Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.