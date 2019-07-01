Ergenekon davasında tüm sanıkların son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere 14.00’e kadar duruşmaya ara verdi.

Ergenekon davas\u0131nda t\u00fcm san\u0131klar\u0131n son savunmalar\u0131n\u0131 tamamlamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan mahkeme heyeti, karar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamak \u00fczere 14.00\u2019e kadar duru\u015fmaya ara verdi.Teletabiler'deki g\u00fcne\u015f bebe\u011fin kim oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131! Ekipler seferber oldu, askeri m\u00fchimmat depolar\u0131 alan\u0131ndaki yang\u0131n s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fcK\u00f6pe\u011fe \u00e7arpmamak i\u00e7in direksiyon k\u0131rd\u0131: 5 yaral\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum