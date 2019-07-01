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Ergenekon davasında yargılanan 235 sanık örgüt üyeliği suçundan beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 18:26 | Son Güncelleme

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen Ergenekon davası karara bağlandı.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen Ergenekon davası karara bağlandı. Yargılanan tüm sanıkların örgüt üyeliği suçlamasından beraat ettiği davada, ‘anayasayı ihlal’ suçundan Alparslan Arslan ağırlaştırılmış müebbet, İsmail Sağır, Osman Yıldırım ve Erhan Timuroğlu ise müebbet hapse çarptırıldı.
Yargıtay’ın bozma kararını ardından yeniden görülen Ergenekon davası karara bağlandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Alparslan Aslan, Erhan Timuroğlu ile Bedirhan Şinal, tutuksuz sanıklar ve avukatlar hazır bulundu.

“Polislerin kurbanı oldum”
Önceki duruşmada savunmasını yapamayan sanık Bedirhan Şinal esasa ilişkin savunmasını yaptı. Şinal, “Benim çocukluğumu kullanıp, olaylarda kullanan rütbeli polislerin kurbanı oldum. Hangi merci olursa olsun bildiklerimi sorduklarında anlattım. Bildiklerim ve gördüklerim beni yanıltmadı. Benim itiraflarımı gören, kapatılan 13 ACM heyeti ‘frene bas Bedirhan’ diyerek beni durdurmaya çalıştı. Ergenekon kumpasında hakkında müebbet istenen ve 1 gün bile tutuklu kalmayan insanlar var” dedi.

“Adaletsizliğe maruz kaldım”
Savunmasını sürdüren sanık Şinal, “Osman Yıldırım, FETÖ’nün Osman’ı mıydı? 20 yıl ceza aldı ve beraat etti. Ben Allah’tan ve milletimin kalbinden beraatimi aldım. Benim gençliğim FETÖ’ye kurban gitti. Bende aldatıldım, pişmanım. Gerçekleri anlattığım için adaletsizliğe maruz kaldım. Yine mahkum edilmemeyi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.
Sanık Bedirhan Şinal’in savunmasının ardından karar öncesi, sanıklara son sözleri soruldu. Tutuklu sanık Alparslan Aslan, “Beraatimi talep ediyorum” dedi.
Sanık Osman Yıldırım ise, “Daha önce beraat ettiğim bu davadan, beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

235 sanığa delil yetersizliğinden beraat kararı verildi
Mahkeme, diğer sanıkların da beraat taleplerinin ardından kararı açıklamak üzere duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, davada yargılanan 235 sanığa Ergenekon adlı örgütü kurma, yönetme veya üyelik suçlarından, delil yetersizliği sebebiyle beraat verdi.

Alparslan Arslan’ın cezasında indirime gidilmedi
Mahkeme, Danıştay saldırısının faili sanık Alparslan Arslan’ı, nitelikli öldürme ve birden fazla kişiyi nitelikli öldürmeye teşebbüs eylemleri sabit olduğundan, ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Arslan, ‘Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma’ suçundan ise 5 yıl 3 ay hapis ve 12 bin TL adli para cezasına ve ‘Cumhuriyet Gazetesine bomba atmak suretiyle mala zarar verme’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Arslan’ın cezasında indirime gitmedi.

3 sanığa müebbet hapis cezası
Cumhuriyet Gazetesi ve Danıştay’a saldırının failleri arasında yer alan Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu, Danıştay’da nitelikli öldürme ve birden fazla kişiyi nitelikli öldürmeye teşebbüs eylemleri sabit olduğundan, ‘anayasayı ihlal’ suçundan müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme, sanık Osman Yıldırım’ın tutuklanmasına karar verdi. Sanık Osman Yıldırım ayrıca ‘Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma’ suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 8 bin TL adli para cezası ile ‘Cumhuriyet Gazetesine bomba atmak suretiyle mala zarar verme’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu da ‘Cumhuriyet Gazetesine bomba atmak suretiyle mala zarar verme’ suçundan 2’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

206 sanık beraat etti
Aralarında Doğu Perinçek, Bedreddin Dalan, Veli Küçük, Tuncay Özkan, Dursun Çiçek, Emin Şirin, Erol Mütercimler, Sedat Peker, Sinan Aygün, Yalçın Küçük, Kemal Alemdaroğlu, Mehmet Ali Çelebi, Mehmet Haberal, Kemal Kerinçsiz, Hasan Iğsız, Mustafa Balbay ve Hurşit Tolon’un da bulunduğu 206 sanık beraat etti. Yakalamalı sanıklardan Saipir Debzlelvidze ve Turhan Çömez’in de beraatine karar verilerek, yakalama yazılarının işlemsiz olarak iadesine karar verildi.

14 sanık ceza aldı
Asim Demir, Aydın Gergin, Aydın Yüksek, Bedirhan Şinal, Ersin Gönenci, Gürbüz Çapan, Hayrettin Ertekin, Hüseyin Gazi Oğuz, Ufuk Mehmet Büyükçelebi, İbrahim Şahin, Yaşar Aslanköylü, Yusuf Dinçer, Oktay Yıldırım ve Yusuf Ethem Akbulut’un da aralarında bulunduğu 14 sanık çeşitli suçlardan, 10 ay ile 11 yıl 4 ay arasında ceza aldı. 2 sanığın davası düşürüldü. 1 sanığın dosyası ayrıldı. 8 sanığa verilen cezada ise hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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