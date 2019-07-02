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Ergenekon Davası'ndaki beraat kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2019 16:20 | Son Güncelleme

TİP Genel Başkanı Baş: - "Türkiye tarihinin en büyük kumpaslarından birinin resmi olarak çöküşünü izledik"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin, Ergenekon Davası'nda tüm sanıkların örgüt suçundan beraatine karar vermesine ilişkin, "Türkiye tarihinin en büyük kumpaslarından birinin resmi olarak çöküşünü izledik." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün yıl dönümü olan Sivas olaylarına ilişkin en anlamlı sözü, "Aydınlarını yakan bir ülkenin elinde utançtan başka ne kalır" diyen yazar Yaşar Kemal'in söylediğini belirtti.

Sivas olaylarında kaybedilen aydınların önünde saygı ile eğildiklerini ifade eden Baş, "Onların anısına bağlı kaldığımızı, katliamın faillerinden hesap sorma kararlılığımızın devam ettiğini paylaşıyoruz." diye konuştu.

Sivas olaylarının, 12 Eylül askeri müdahalesi ile beslenmiş yobazlığın, kendi gücünü göstermek isteyenlerin himayesinde gerçekleştirildiğini iddia eden Baş, Sivas olaylarını savunan çok sayıda ismin AK Parti'nin kurucu kadroları, milletvekilleri haline geldiğini ileri sürdü.

Ergenekon Davasında örgüt suçu yönünden verilen beraat kararlarını da değerlendiren Erkan Baş, şöyle konuştu:

"Türkiye tarihinin en büyük kumpaslarından birinin resmi olarak çöküşünü izledik. Yıllarca o cemaat denilen suç örgütünün sahte delilleri nedeniyle hapis yatan insanlar oldu. İşlerini, ailelerini hatta hayatlarını kaybeden insanlarımız oldu. Geride kalan süreçte dönemin toroslarının yerini, siyah transporterler aldı. İşkence merkezi olan emniyet binalarının yerini ise adresi bilinmeyen işkence merkezleri aldı. Ergenekon, ülke yönetimi bir çete elinden başka bir çetenin eline geçebilmesi için atılmış bir adımdı."

Erkan Baş, yenilenen İstanbul seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de tartışılmaya başlandığını söyledi.

İstanbul seçimlerinin bir referandum niteliği taşıdığını öne süren Baş, "Yenilenen İstanbul seçimlerinin sonuçlarına göre, aslında Erdoğan devri kapanmıştır. Bize göre herkes tek adam rejiminin çöktüğünü gördü. Vakit, halkımıza karşı suç işleyenlerin yargılanması vaktidir. Bu konuda tüm halkı göreve davet ediyoruz." dedi.

Baş, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atanan Bülent Arınç'ın son derece vahim bir açıklamada bulunduğunu, Arınç'ın bu açıklamasıyla kendi kimliğini açıkça yansıttığını söyledi.

Kurulun ilk toplantısında maaşların düzenlemesi kararı almasının vatandaş tarafından doğal olarak tartışıldığını kaydeden Baş, "Bülent Arınç, Kurul üyelerinin maaşlarını sorgulayan vatandaşı edepsizlikle suçladı. Arınç, dün övdüğü Fetullah Gülen'e bugün sırtını dönen bir riyakardır." ifadelerini kullandı.

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Erkan Baş TBMM Türkiye İşçi Partisi (TİP)  Genel Başkanı ve İstanbul Milletveki

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