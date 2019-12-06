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Ergenekon davasının eski hakiminin yargılanmasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 16:50 | Son Güncelleme

Ergenekon davasının eski hakimlerden sanık Hüsnü Çalmuk’un ‘FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan yargılanmasına devam edildi.Ergenekon davasının eski hakimlerinden tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk’un 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Ergenekon davasının eski hakimlerden sanık Hüsnü Çalmuk’un ‘FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan yargılanmasına devam edildi.
Ergenekon davasının eski hakimlerinden tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk’un 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hüsnü Çalmış katılırken davanın müdahillerinden eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Tuncer Kılıç’ı avukatları temsil etti. Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda ise eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hazır bulundu.

“İki eli kanda olsa gelirdi”
Duruşmada avukatı olmadığı için savunma yapmayacağını dile getiren sanık Çalmuk, “Avukatım iki eli kanda da olsa gelmesi gerekirdi. Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) göre savunma yapamam. Barondan avukat tayin edilmesini ve duruşmanın öğleden sonra yapılmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.
Sanığın ardından söz alan müdahil avukatlarından İlkay Sezer, duruşmanın öğleden sonraki duruşmasına katılamayacağını belirterek, “Dosyada eksik kısımlar tamamlanmıştır. Yargılamanın geldiği aşama dikkate alınarak dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesini talep ederiz” dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Çalmuk’un avukatı olmaması dolayısıyla avukat tayin edilmesi için İstanbul Barosu’yla iletişim kurulmasına karar vererek duruşmayı öğleden sonraya erteledi.
Öğleden sonraki duruşmada savunma yapan ve 41 aydır cezaevinde olduğunu ifade eden sanık Çalmuk, “Tüm deliler toplandı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

"Ergenekon olmasaydı 15 Temmuz olmazdı"
Duruşmada söz alan müdahil Dursun Çiçek, İlker Başbuğ’un 2010-2014 yılları arasında Ergenekon davası kapsamına sanık olduğunu dile getirerek, “Şemdin Sakık iki gün boyunca tanıklık yaptı. Ergenekon 15 Temmuz’a hazırlıktı. Ergenekon olmasaydı 15 Temmuz da olmazdı” diye belirtti.
Mahkeme heyeti, sanık Çalmuk’un suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına ve sanıktan alınan fakat imajları alınamayan dijital materyallerin bilirkişiye gönderilmesine hükmetti.
Bilirkişi raporunun gelmesinin ardından dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Ergenekon davasının eski hakimlerinden sanık Hüsnü Çalmuk’un ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

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