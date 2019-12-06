Ergenekon davasının eski hakiminin yargılanmasına devam edildi

Ergenekon davasının eski hakimlerden sanık Hüsnü Çalmuk’un ‘FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ergenekon davasının eski hakimlerinden tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk’un 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hüsnü Çalmış katılırken davanın müdahillerinden eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Tuncer Kılıç’ı avukatları temsil etti. Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda ise eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hazır bulundu.

“İki eli kanda olsa gelirdi”

Duruşmada avukatı olmadığı için savunma yapmayacağını dile getiren sanık Çalmuk, “Avukatım iki eli kanda da olsa gelmesi gerekirdi. Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) göre savunma yapamam. Barondan avukat tayin edilmesini ve duruşmanın öğleden sonra yapılmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sanığın ardından söz alan müdahil avukatlarından İlkay Sezer, duruşmanın öğleden sonraki duruşmasına katılamayacağını belirterek, “Dosyada eksik kısımlar tamamlanmıştır. Yargılamanın geldiği aşama dikkate alınarak dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesini talep ederiz” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Çalmuk’un avukatı olmaması dolayısıyla avukat tayin edilmesi için İstanbul Barosu’yla iletişim kurulmasına karar vererek duruşmayı öğleden sonraya erteledi.

Öğleden sonraki duruşmada savunma yapan ve 41 aydır cezaevinde olduğunu ifade eden sanık Çalmuk, “Tüm deliler toplandı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi.