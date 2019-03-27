"Ergenekon" davasının hakim ve savcıları hakim karşısında

Özese, "Ergenekon davası, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde halen derdesttir. Olası zarar söz konusu değildir. Yargılama, hukuki delillere ve Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki (CMK) usul hükümlerine göre yürütülmüş, sanıklar ve avukatlarına yeterli süre verilmiştir" dedi.

Suçlamalardan birinin sanıklar ve avukatlarının savunma haklarının kısıtlanması olduğunu belirten Özese, 620 celse Ergenekon davasının görüntülerinin getirtilerek değerlendirilmesini istedi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince Bölge Adliye Mahkemesi salonundaki duruşmaya, FETÖ üyeliğinden tutuklu eski hakimler Hüsnü Çalmuk, Fatih Mehmet Uslu, Hasan Hüseyin Özese ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuksuz sanık eski hakim Ercan Fırat, sanık avukatları ile bazı mağdurlar katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon"a bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davada, kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin başkanlığını yapan eski hakim Hasan Hüseyin Özese savunmasını yaptı.

İnternette ve medyada yer alan ve yasa dışı elde edilen bazı ses kayıtlarını hukuka aykırının delil olduğunu kabul etmeyerek, dosyaya kazandırmakla suçlandıklarına işaret eden Özese, bu kayıtların sanıklardan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ve Dursun Çiçek ile ilgili olduğunu belirtti.

Özese, kayıtların dosyaya kazandırılmasının kanıt toplanmasıyla ilgili olduğunu savunarak, kararın hakimin yargı yetkisi ve takdir hakkı kapsamında kaldığını savundu.

Mahkeme Başkanı Haydar Metiner, "Dinlemelerin kim tarafından yapıldığını ve internete verildiğini tespit edebildiniz mi?" sorusu üzerine Özese, "Hatırlamıyorum. 2013’te karar verdik, aradan 6 yıl geçti" dedi.

Özese, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), kendi kararları lehine bir kararı bulunduğunu ifade etti

Metiner'in, CMK'nin delilleri takdir yetkisine ilişkin 217. maddesinde "yüklenen suçun hukuka uygun elde edilmiş her türlü delille ispatlanabilir" denildiğine dikkati çekerek, "Bu maddeyi nasıl ele aldınız?" sorusuna Özese, "Sayın Başkanım, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmaya çalışıyoruz. Hukuku yorumlarken dış dünyadaki kararları da maddi gerçeği bulmayı amaçlayan kararları da dikkate almalıyız. AİHM, bütün dünyada kendini kabul ettirmiş bir mahkeme." diye konuştu.