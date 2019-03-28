"Ergenekon" davasının hakim ve savcıları yargılanıyor

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi salonunda görülen duruşmaya, FETÖ üyeliğinden tutuklu eski hakimler Hüsnü Çalmuk, Fatih Mehmet Uslu, Hasan Hüseyin Özese ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuksuz sanık eski hakim Ercan Fırat, sanık avukatları ile bazı mağdurlar katıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla davayı gören Yargıtay 8. Ceza Dairesi, bu durumun ortaya çıkması üzerine Özese'nin avukatı Mücahit Kozan'ı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) "müdafilik görevinden yasaklama"ya ilişkin 151. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle mevcut dava dosyasında avukatlık yapmaktan men etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon"a bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davada, kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin başkanlığını yapan eski hakim Hasan Hüseyin Özese'nin avukatının FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı belirlendi.

Suçlamalardan birinin "tutukluluk incelemelerini geç yapmak" olduğunu belirten Özese, "Ergenekon" davasının Türkiye'nin gündemini meşgul ettiğini, davanın 3 bin 796 klasörden oluştuğunu, 620 celse görüldüğünü anlattı.

Özese, davanın çok karışık, sanık ve delillerin ise çok fazla olduğunu ifade ederek, tutukluluk incelemelerini azami 30 günlük sürelerle yaptıklarını dile getirdi.

- Avukatının FETÖ'den yargılandığı ortaya çıktı

Duruşmaya verilen öğle arasının ardından savunmaya devam edilmeden önce Mahkeme Başkanı Haydar Metiner, Özese'ye avukatı Mücahit Kozan hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ üyeliğinden açılan dava bulunduğunu bildirdi.

Avukat Kozan'ı, yargılamanın başından itibaren tutum ve davranışları konusunda uyardıklarını, ikazlarının ardından duruşmaya "bağrı açık değil, normal giysilerle geldiğini" ifade eden Metiner, "Ancak bazı tutum ve davranışları daha sonra devam etti. Uyarılarımızı dikkate almadı. Dün tuvalete cübbeyle gitti. Bugün yine cübbeyle tuvalete gittiğini öğrendik. Cübbenin saygınlığı incitilmiştir. Nezaket dışı tavırları şüphe yarattı. Bu nedenle hakkında soruşturma var mı diye UYAP'tan araştırma yaptık" dedi.