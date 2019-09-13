Ergenekon hakiminin yargılanmasına devam edildi

Ergenekon davasının hakimlerinden olan ve FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Hüsnü Çalmuk’un yargılanmasına devam edildi. Ergenekon davasına ilişkin konuşan sanık Çalmuk, “Ben yaptığım yargılamada hiç kimseye zulmetmedim. Beraat etmesi gerekenler ettiler” dedi.

Ergenekon davasının hakimlerinden olan ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla yargılanan sanık Hüsnü Çalmuk’un yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk, avukatı ve müştekiler Tuncer Kılınç, Mehmet İlker Bağbuğ ile Ahmet Hurşit Tolon’un avukatları katıldı.

"Haklı davalar olduğu ortaya çıkacaktır"

Duruşmada savunma yapan sanık Çalmuk, “Haziran ayından bu yana sadece eylemimin katalog suç olması nedeniyle tutukluyum. Özellikle 2012 yılında yapılan yasa değişikliği ile katalog suç olmasının yanında kuvvetli suç şüphesini gösterir delillerin bulunması gerektiği yasada açıkça yazılıdır. Ben yaptığım yargılamada hiç kimseye zulmetmedim. Beraat etmesi gerekenler ettiler, tahliye olması gerekenler oldular. Verdiğim kararlarda çelişki yoktur. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin yakın tarihli Nazlı Ilıcak kararındaki ilkeler uygulansa Ergenekon ve Balyoz isimli davaların haklı davalar olduğu ortaya çıkacaktır. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.