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Ergenekon Kumpas Davası sanıklarından Ümit Sayın evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 22:03 | Son Güncelleme

ERGENEKON Kumpas davasında tutuklanan daha sonra gizli tanıklık yaparak tahliye edilen Doç.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-ERGENEKON Kumpas davasında tutuklanan daha sonra gizli tanıklık yaparak tahliye edilen Doç. Dr. Ümit Sayın, Kadıköy'deki evinde ölü bulundu. Evde yapılan incelemelerin ardından Sayın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Ergenekon Kumpas davası kapsamında 2008 yılında tutuklanarak 23 ay cezaevinde kalan 59 yaşındaki Doç. Dr. Ümit Sayın, gizli tanık olduktan sonra tahliye edilmişti. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde görevli olan Sayın, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Ressam Salih Erimez Caddesi üzerinde bulunan evinde ölü bulundu. Ümit Sayın, en son geçtiğimiz Salı günü polis koruması tarafından evine bırakılmıştı. Çarşamba günü Sayın'a ulaşmaya çalışan koruması cep telefondan defalarca aramasına rağmen cevap alamadı. Dairenin içinden telefon sesini duyan polis koruması durumu Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ekipleri, eve girdiğinde Ümit Sayın'ın yerde yatan cansız bedeniyle karşılaştı. Edinilen bilgiye göre, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Sayın'ın üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Evde yapılan incelemelerin ardından Sayın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Aynı apartmanda yaşayan bir kişi, “Yukarıda zaten kapıyı yumrukluyordu kendi koruması. Ondan sonra zaten bir dünya polis geldi, ambulans geldi. O sırada öğrendik biz de zaten vefat ettiğini. 4-5 senedir burada yaşıyordu. Zaten çok evde duran biri değildi. Çok aktif bir adamdı bildiğim kadarıyla. Çok fazla evde durmuyordu, yalnız yaşıyordu. Koruması vardı, bir de yardımcısı vardı. Hiç ses duymadık. Zorlama falan olsa duyulurdu. O saatlerde evde yoktum ama illa ki, biri duyardı. Çok aktif bir apartman. Hiç ses falan duymadık" dedi.

(FOTOĞRAF)

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