Ergenlik çağında obezite beyin hasarına yol açıyor

Kuzey Amerika Radyoloji Derneğinin (RSNA) yaptığı çalışmaya göre, obezite problemi olan gençlerin beyinlerinde hasar bulgularına rastlanıldı. Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, "Obezite artık her yaştan bireyi tehdit eden, dünyanın en tehlikeli hastalıklarından biri haline geldi" dedi.

Dünya Obezite Federasyonu tarafından hazırlanan ve 191 ülkenin değerlendirildiği Çocukluk Obezitesi Atlasına göre; 2020’de 5-19 yaş arasındaki obez çocukların sayısının 158 milyona ulaşacağı belirtildi. Bu rakamın 2025’te 206 milyon ve 2030’da 254 milyon olacağı tahmin edildiği açıklandı.

Bu iç karartıcı rakamlara ek olarak yeni bir araştırma, ergenlik çağında görülen obezitenin beyne de zarar verdiğini ortaya koydu. Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA)’nin ’Çocukluk Obezitesi Atlası’ toplantısında sunulan bir çalışmaya göre, obezite sorunu yaşayan gençlerin beyinlerinde iltihaplanma ile ilgili olabilecek hasar bulguları tespit edildi. Araştırmaya göre; kilo alımıyla birlikte obezitenin vücutta ve sinir sisteminde iltihaplanmayı tetikleyerek beyinde hasara yol açabileceğini öne sürdü.

Araştırmaya; yaşları 12-16 arasında değişen 59 obez tanısı almış ve 61 de normal kiloda ergen gençler katıldı. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) sonuçlarında; obez ergenlerde iştah, duygu ve bilişsel işlevlerin kontrolünden sorumlu önemli bölgelerle ilişkili beyin değişikliklerinin olduğu görüldü. Araştırma sonuçları, beyin değişiklikleri ile leptin ve insülin gibi hormonları ilişkilendirdi; ayrıca insülin ve leptin direncinin yanı sıra bir nöroiltihaplanma sürecine işaret eden inflamatuar belirteçleriyle de pozitif bir ilişki bulundu.