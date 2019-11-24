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Ergin öğretmen lösemi hastası minik Mehmet'i yaşama bağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 13:43 | Son Güncelleme

Ankara'da lösemi hastası 8 yaşındaki Mehmet Emin Eren, öğretmen Ergin Altun'dan evde aldığı ders ile okuma yazmayı öğrendi ve okula gitme azmiyle uzun süre sonra ayağa kalkıp yeniden yürümeye başladı - Mehmet Emin Eren: "Büyüyünce önce asker, sonra çocuklara ders vermek için öğretmen olmak istiyorum"

HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğretmen Ergin Altun, lösemi tedavisi gören 8 yaşındaki Mehmet Emin Eren'e evde eğitim vererek hem okuma yazma öğretti hem de uzun süre sonra ayağa kalkıp adım atmasına öncülük etti.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan ve 2,5 yaşında yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle kemoterapi gören minik Mehmet, Cumhuriyet İlkokulu Müdür Yardımcılığı görevini de sürdüren Ergin Altun ile yeniden yaşama bağlandı.

Anne ve babası fabrikada çalışan, dedesi ile babaannesinin baktığı Mehmet Emin Eren, Ergin öğretmenin haftanın belirli günlerde evde verdiği dersler sayesinde okuma yazmayı öğrendi.

Gördüğü kemoterapinin etkisi ve bacağındaki eğrilik nedeniyle ayağa kalkmakta zorlanan Eren, okula gitme azmiyle yeniden ayağa kalktı ve adım atmaya başladı.

Öğretmen Ergin Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük çocuğun çok zeki bir öğrenci olduğunu belirterek, "Gösterdiğim her şeyi çok çabuk kavrıyor. Hafta içi mesai bittikten sonra ders vermeye geliyorum. Bizim için zor olsa da onun mutluluğu her şeye değiyor." dedi.

Altun, Mehmet Emin Eren'in okula gitme azmiyle hem okuma yazma öğrendiğini hem uzun süre sonra yeniden yürümeye başladığını söyledi.

Okul Müdürü Ali Bodur ise Eren'i zaman zaman okula götürerek arkadaşlarıyla kaynaşmasını sağladıklarını ifade etti.

küçük çocuğun eğitimle hayatının değiştiğini belirten Bodur, "İki ayda hem okuma yazmayı öğrendi hem de ayağa kalkıp tekrar yürümeye başladı. Artık bizi kapıda karşılayabiliyor, elimizi öpüyor. Onu mutlu görünce biz de çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

- Önce asker sonra öğretmen olmak istiyor

Babaanne Akkız Eren de torununun tedavi masrafları nedeniyle oğlu ve gelinin çalışmak zorunda olduğunu anlattı.

Torunuyla evde yakından ilgilendiğini dile getiren Eren, "Evde çok sıkılıyordu. Annesi okul müdürüyle görüştü ve onlar da sağ olsun evde eğitime başladılar. Hocamızdan Allah razı olsun çok ilgileniyor. Eğitime başlamasıyla birlikte ayağa kalkmak istedi ve yürümeye de başladı." ifadesini kullandı.

Mehmet Emin Eren de okumayı çok sevdiğini, bir an önce okula giderek arkadaşlarıyla oynamak istediğini söyledi.

Arkadaşlarının kendisine destek vermek için okulda bir etkinlik düzenlediğini ifade eden Eren, "Öğretmenim bana bu görüntüleri izlettirdi ve çok mutlu oldum. Büyüyünce önce asker, sonra çocuklara ders vermek için öğretmen olmak istiyorum." dedi.

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