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Ergonomisi ve rahatlığıyla sizi mest edecek en iyi çalışma koltuğu ve sandalyeleri

21.01.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun saatler boyunca masa başında çalışmak, fiziksel olarak zorlayıcı olabilir. Konforsuz sandalye ve koltuklar nedeniyle bel, boyun, sırt ağrıları yaşamak ise kaçınılmaz. Bu ağrılara son verecek bir ürün arıyorsanız doğru yere geldiniz. Masa başında geçireceğiniz saatlerin konforunu arttıracak, bel, boyun ve omurga sağlığınızı koruyacak en iyi çalışma sandalyesi ve koltuğu modellerini sizler için listeledik.

Ergonomisi ve rahatlığıyla sizi mest edecek en iyi çalışma koltuğu ve sandalyeleri

Birçok kişi çalışma hayatını masa başında geçirir. Uzun süren yorucu iş saatine bir de rahatsız sandalye ve koltuklar eklenince ağrılar da kaçınılmaz olur. Ancak ergonomik ve rahat tasarımlı ürünlerle hem çalışma süresini konforlu hale getirebilir hem ağrılara "Elveda!" diyebilirsiniz. Eğer siz de böyle bir ürün arayışındaysanız hazırladığımız listeye göz atabilir, birbirinden konforlu çalışma sandalye ve koltuk modeli arasından beğendiğiniz ürünü tek tıkla satın alabilirsiniz.

1. Çalışma odanıza rahatlığı getiren Seduna Thunder Çalışma Koltuğu

Ergonomisi ve rahatlığıyla sizi mest edecek en iyi çalışma koltuğu ve sandalyeleri

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En iyi çalışma sandalyesi araştırmamızda ilk tavsiyemiz, Seduna Thunder Çalışma Koltuğu. Koltuk, keten kumaşı ve konforlu süngeri ile rahat bir kullanım sunar. Zincir fileli sırt kısmı hava aldığı için terletme yapmaz. Vücut yapınıza uyum sağlayan ürün, uzun saatler boyunca rahatsız olmadan oturmanıza imkan verir. Bu sayede çalışma verimliliğinizi ve motivasyonunuzu artırır. Ayarlanabilen başlık kısmı, boynunuzun dinlenmesine yardımcı olur. Çalışma masasına uygun olarak ayarlanabilen koltuk yüksekliği ise daha rahat çalışmanızı sağlar.

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2. Bel ağrılarını azaltan Türksit Karizma Çalışma Koltuğu

Ergonomisi ve rahatlığıyla sizi mest edecek en iyi çalışma koltuğu ve sandalyeleri

En iyi çalışma koltukları arasında gösterilen Türksit Karizma Çalışma Koltuğu, fileli arka kısmı ve nefes alan yapısı ile terletme yapmaz. 360 derece dönebilen tasarımıyla kolay hareket imkanı veren ürün, rahat oturma süngeri sayesinde konforlu kullanım sunar. Plastik tekerleri; ileri, geri, öne ve arkaya ilerlemenize yardım eder, zemini çizmez. Yaslanma kısmını istediğiniz seviyede ayarlayabildiğiniz çalışma koltuğu sırtınıza destek olduğu için omurganıza binen yükü azaltır. Başlık kısmı, boynunuza destek vererek dinlenmesini sağlar.

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3. Hareket özgürlüğü sunan Uzay Ofis Ada Çalışma Koltuğu

Ergonomisi ve rahatlığıyla sizi mest edecek en iyi çalışma koltuğu ve sandalyeleri

En iyi ders çalışma koltuğu modelleri arasında yer alan Uzay Ofis Ada Çalışma Koltuğu, turuncu rengi ile dikkatleri üzerine çeker. Yalın çizgileri ile göz yormayan ürünü ayarlanabilen yüksekliği sayesinde istediğiniz yükseklikte kullanabilirsiniz. Fileli sırt kısmı hava sirkülasyonu sağladığı için sırtın terlemesini engeller. Ayrıca ideal duruşu destekleyerek omurga üzerinde oluşan baskıyı azaltır ve gün boyu rahat kullanım sunar. 360 derece dönen özelliği ile hareket özgürlüğü sağlar. Plastik tekerleri zeminin çizilmesini önler. Parlak krom ayak kısmı ise ürüne hoş bir hava katar. Çalışma koltuğu, ıslak bezle kolayca temizlenir.

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4. Ergonomik tasarımlı Duehome Çalışma Koltuğu

Ergonomisi ve rahatlığıyla sizi mest edecek en iyi çalışma koltuğu ve sandalyeleri

Kaliteli çalışma koltuğu denildiğinde akla ilk gelen ürünlerden Duehome Çalışma Koltuğu, 56 cm genişliğe, 54 cm derinliğe ve 84 cm yüksekliğe sahip. Ergonomik tasarımı ile küçük alanlar için ideal olan ürün, yerden tasarruf etmenizi sağlarken konfordan da ödün vermez. Gaz pistonu sayesinde yüksekliğini ihtiyacınıza uygun olarak ayarlayabilirsiniz. 3 boyutlu kumaştan üretilen koltuk, nefes alır ve terletmez. Dolgulu sırt kısmı belinize destek verdiği için omurgadaki baskıyı azaltarak konforlu kullanım sunar. Kauçuk tekerler parkelerin çizilmesini önler. Çalışma koltuğu kir tutmadığından nemli bir bezle kolayca temizlenir.

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5. Estetik görünümü ile Mezura Çalışma Sandalyesi

Ergonomisi ve rahatlığıyla sizi mest edecek en iyi çalışma koltuğu ve sandalyeleri

Sizin için seçtiğimiz bir diğer çalışma sandalyesi önerisi ise Mezura Çalışma Sandalyesi. Ürün, vücut şekline göre şekillendirildiğinden omurga üzerinde oluşan baskıyı azaltır. File kumaş döşeme kısmı, nefes alan tasarımı ile sırtın terlemesini önler. Rahat oturma bölümü sayesinde gün boyu konforlu çalışmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Sandalyenin boyu 41 ila 50.5 cm arasında ayarlanabildiği için çalışma masanıza uygun seviyeye getirebilirsiniz. Plastik tekerleri sayesinde ileri, geri, öne ve arkaya rahatlıkla hareket edebilirsiniz.

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6. Omurga üzerindeki baskıyı azaltan ZHENWULU Çalışma Sandalyesi

Ergonomisi ve rahatlığıyla sizi mest edecek en iyi çalışma koltuğu ve sandalyeleri

İyi bir çalışma sandalyesi tavsiyesi isterseniz sıradaki önerimiz, ZHENWULU Çalışma Sandalyesi. Ürün, kavisli bel tasarımı ile sırtınıza destek olarak omurgaya binen baskıyı azaltır. Şık siyah rengiyle çalışma odanıza farklı bir hava katar. Fileli sırt kısmı sayesinde hava sirkülasyonu sağlar ve sırtın terlemesini engeller. Yoğun dolgulu oturma kısmı ve kolçaklar, konforlu bir çalışma alanı yaratır. Gazlı kaldırma sistemi ile yüksekliği istediğiniz düzeyde ayarlayabilirsiniz. 360 derece dönebilen tasarımıyla kendi etrafında rahatlıkla hareket eden koltuğun plastik tekerleri zemine zarar vermez. Ergonomik baş kısmı boyuna destek vererek dinlenmesine yardımcı olur.

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7. Odanızın havasını değiştiren KANGNING Çalışma Koltuğu

Ergonomisi ve rahatlığıyla sizi mest edecek en iyi çalışma koltuğu ve sandalyeleri

KANGNING Çalışma Koltuğu, ergonomik tasarımı ile hem rahatlık hem yer tasarrufu sunar. Alüminyum alaşım ayakları, sağlam bir duruş sergiler. Pamuklu ketenden üretilen oturma yüzeyi, yumuşak yapısı ile gün boyu konforlu bir ortam oluşturur. Ergonomik sırt tasarımı ağrıların oluşmasını engeller. Ürünün boyunu ihtiyacınız doğrultusunda kolayca yaralayabilirsiniz. Plastik tekerler ise istediğiniz gibi hareket etmenize olanak sunar. Üstelik parkeleri çizmez.

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8. Konforlu kullanım sunan Nurus Mou Çalışma Koltuğu

Ergonomisi ve rahatlığıyla sizi mest edecek en iyi çalışma koltuğu ve sandalyeleri

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"Çalışma sandalyesi nasıl olmalı?" diye soracak olursanız sırtınıza destek vermeli ve omurga üstündeki baskıyı azaltmalı diyebiliriz. Nurus Mou Çalışma Koltuğu, vücut ölçülerine uygun olarak ayarlanabilir. Bu sayede belin olması gerektiği açıda kalmasına yardımcı olarak sırtta oluşacak ağrıların önüne geçer. Üstelik kolçak boylarını da birbirinden bağımsız şekilde ayarlayabilirsiniz. Fileli sırt kısmı, nefes alan yapısı ile sırtın kuru kalmasını sağlar. Etrafında dönebilen koltukla istediğiniz yöne hareket edebilirsiniz. Yumuşak oturma alanı sayesinde uzun saatler boyunca rahatça çalışabilirsiniz. Yoğun çalışma saatlerinde sizin için gereken konforu sunan ürün, çalışma verimliliğinizin artmasına yardım eder.

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9. Uzun yıllar boyunca size eşlik eden Massa Design Koket Çalışma Sandalyesi

Ergonomisi ve rahatlığıyla sizi mest edecek en iyi çalışma koltuğu ve sandalyeleri

Birinci sınıf poliüretan iç süngeri bulunan Massa Design Koket Çalışma Sandalyesi, uzun süreli kullanılabilir olmasının yanı sıra oldukça konforlu bir ürün. Keten kumaştan üretilen dış yüzeyi ıslak bez ile kolayca temizlenir. Tekerlekli ayakları ile bir yerden bir yere kolayca hareket ettirilebilen koltuk, 360 derece dönebilme özelliği ile hareket özgürlüğü sağlar. Beli tam olarak saran yapısı, omurgaya binen baskıyı azaltır. Çalışma alanınıza uygun olarak ayarlanabilen yüksekliği sayesinde konforlu kullanım sağlar. Üstelik şık duruşuyla odanıza hoş bir hava katar.

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10. Şık ve zarif duruşu ile Asbir Çalışma Koltuğu

Ergonomisi ve rahatlığıyla sizi mest edecek en iyi çalışma koltuğu ve sandalyeleri

Sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan Asbir Çalışma Koltuğu, 360 derece dönebilen tasarımı ile kolay hareket etmenizi sağlar. Tamamı sert plastikten üretilen ürün, sağlam yapısıyla dikkat çeker. 32 DNS süngeri sayesinde gün boyu konforlu bir kullanım deneyimi sunar. Koltuğun plastik tekerleri parkeleri çizmez ve zeminin zarar görmesini önler. Sırtı tam olarak kavrayan yaslanma kısmı, omurgaya ihtiyaç duyduğu desteği verir. Bu sayede rahat bir çalışma ortamı oluşturur. Üstelik baş kısmı, boynunun dinlenmesine yardım eder. Şık ve zarif görünümü ile odanıza güzel bir dokunuş katar.

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