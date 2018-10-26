Ergoterapi duyguların dışa vurumunda etkili oluyor

İş ve uğraşı terapisi olan ergoterapi, tedaviyi destekleyen bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Ergoterapide hastanın kendini ifade etmesi sağlanmaya çalışılıyor. Psk. Ayda Aktay, “Hastanın sanatla uğraşırken sıkıntılarını, yaşadıkları zorlukları ve korkularını bir şekilde dışa vurmalarını sağlamak istiyoruz. Bu dışa vurum sağlandığında ve paylaşıldığında bir farkındalık oluşturuluyor” dedi.

27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü, ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlayan ergoterapi uygulamalarına dikkat çekmek ve bu konudaki farkındalığı artırabilmek amacıyla her yıl kutlanıyor.

ERGOTERAPİ İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ



Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ergoterapi Birimi Sorumlusu Psk. Ayda Aktay, ergoterapi ile ilgili bilgi verdi. Ergoterapinin iş ve uğraşı terapisi olduğunu belirten Psk. Ayda Aktay “Hastanemizde resim, müzik, seramik, ebru ve spor gibi ergoterapi uğraşları hizmeti veriyoruz” dedi.

Ergoterapinin tedavinin bir parçası olduğunu ve başarılı sonuçlar alınmasına katkı sağladığını kaydeden Aktay, “Ergoterapiyi hastanede yatan hastalarımıza boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla uyguluyoruz. Tedaviden arta kalan zamanlarını değerlendirmelerini ve bunu yaparken de tedavinin bir parçası olan resim, müzik, ebru gibi sanatsal faaliyetlerle ilgilenmelerini hedefliyoruz” dedi.