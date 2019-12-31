Ergün Atalay: Hükümet hakemlik yapmadan anlaşma şansımız olmaz(2)

MADEN OCAĞINA İNDİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, akşam saatlerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağına geldi. Maden işçisi elbisesi giyip baret takan Atalay, beraberindeki AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner ile birlikte yerin 560 metre altına inerek maden işçileriyle yemek yedi. İşçilerin sorunlarını dinleyen Atalay, Türk-İş'in çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Atalay, yaklaşık 2,5 saat kaldığı maden ocağı çıkışında yaptığı açıklamada, işçilerle birlikte yeni yılı karşılamak üzere yeraltında buluştuklarını söyledi. Zonguldak hakkında konuşanların maden ocağına inerek işçilerin çalışma şartlarını görmesi gerektiğini ifade eden Atalay, "Yerin 560 metre altında 300 kat apartman boyunda büyük bir derinlik. Oradan da 3 kilometre gittik. Aşağıya yukarı denizin altına 500 metre girdik. Burada aşağıda takriben 50 yıllık en az kömür var. Yalnız burada, bu bölgede. Bu kömüre bu ülkenin ihtiyacı var. Bizim altınımız yok. Doğalgazımız yok. Onun için bu kömürü sağlıklı nasıl çıkartırız burada ömrünü veren mühendislerimiz, teknikerlerimiz var. Bu bölgede de 5 binin üzerinde kömür için can veren kardeşlerimiz var. Biz de onların temsilcileriyiz. Ben gücüm yettiği kadar bu bölgeyi sıkıntısını, ülke gündemine taşımaya gayret sarf ediyorum. Bu akşam da onlardan bir tanesiydi. Bu akşam özellikle burada olmak istedim." dedi.

Türk-İş'in Türkiye'den yana, sonrasında temsil ettiği kişilerden yana olmaya devam edeceğini ifade eden Atalay, TTK'ya işçi alımıyla ilgili gelen soruyu şöyle cevapladı:

"Siyasilerimiz elinden gelen gayreti gösteriyor. 2008 yılında ben bu ocaktaydım. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan idi. 1500 artı 1500 işçi alımında hep beraber vardık. Ben de bu işin ucundan tuttum. En son alınan arkadaşlarımızın yine bir ucundan tuttuk. Burada arkadaşlarımız normal kapasitenin altında çalışıyorlar. Zannediyorum 4'te 1. Bunu vekillerimiz biliyor, bakanımıza anlatıyor. Ama şu anda bir şey dersek topluma böyle bir şey varmış gibi bir beklentiye sokarız. Şu anda öyyle bir şey yok. Ama ben, sayın vekillerim gündeme getirmeye devam edelim. Ben başkan olduğum müddetçe, madeni, işçiyi ülke gündemine taşımaya devam edeceğim."

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