Ergün Poyraz, Aydın’ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin basında yer alan haberler sonrası ünlü yazarın sağlık durumu merak konusu oldu. Peki Ergün Poyraz kimdir? Saldırıya uğrayan Ergün Poyraz’ın sağlık durumu nasıl, saldırganlar bulundu mu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ERGÜN POYRAZ KİMDİR?

Ergün Poyraz, 31 Ocak 1963 yılında İstanbul'da doğdu.

Ergün Poyraz, 1983'de başladığı Yıldız Üniversitesi İnşaat bölümünnden, ikinci sınıfta ayrılmıştır.

Evlenen ünlü yazar o dönem Aydın'da hayvancılık yapmış ve 1993-1994 seneleri arasında Bilecik'te bulunan bir inşaat şirketinde idari sorumlu olarak görev almıştır.

Ergün Poyraz, askerlikten döndükten sonra Aydın'da yazarlığa başlamıştır.

SALDIRIYA UĞRAYAN ERGÜN POYRAZ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Poyraz'ın durumunun ağır olduğu aktarılmıştır.

ERGÜN POYRAZ'A SALDIRAN KİŞİLER BULUNDU MU?

Polis ekipleri, Ergün Poyraz'a saldıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

