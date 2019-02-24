Ergün Turan açıkladı;Tarihi surlara millet bahçesi

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Tarihi Yarımada olarak bilinen Yedikule'den Topkapı'ya kadar olan Suriçi'ni millet bahçesine çevireceklerini açıkladı. Projenin 5 yıl içerisinde tamamlanacağını söyleyen Turan, "Millet bahçesinin içinde yürüyüş ve bisiklet yolları olacak. Tarihi dokusuna uygun hareket edilecek" dedi.

Vatandaşları ziyaret edip sorunları dinlediklerini ve yoğun bir şekilde seçim çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Fatih'in medeniyetin merkezi olduğunu ve İstanbul'un özünü oluşturduğunu dile getirerek millet bahçesi projesinin detaylarını anlattı.

"BÖLGE YAPI YASAKLI,TARİHİ DOKUSUNA UYGUN HAREKET EDİLECEK"

Fatih'i herkesin yaşamak istediği bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Ergün Turan, "Yedikule'den başlayıp Topkapı'ya kadar olan Suriçi bölgesini kamulaştırmaları tamamlayıp, Millet Bahçesi'ne çevireceğiz. Bu bölgede yapı yasaklı, hiçbir yapı söz konusu olmayacak. Yürüyüş, bisiklet yolları ve açık sportif alanların olduğu bir bahçe olacak. Tarihi dokusuna uygun hareket edilecek" diye konuştu.