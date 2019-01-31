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Erhan Usta, Samsun Büyükşehire bağımsız aday

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2019 21:22 | Son Güncelleme

MHP’den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız olarak aday olduğunu açıkladı.Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabı üzerinden saat 19.19’da yaptığı canlı yayında Samsun Büyükşehir Belediyesine bağımsız aday olduğunu duyurdu.

Erhan Usta, Samsun Büyükşehire bağımsız aday

MHP’den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız olarak aday olduğunu açıkladı.

Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabı üzerinden saat 19.19’da yaptığı canlı yayında Samsun Büyükşehir Belediyesine bağımsız aday olduğunu duyurdu. Usta, “Özellikle, mensubu olduğum Milliyetçi Hareket Partisi’nde siyaset yapma imkânım elimden alındıktan sonra, bazı siyasi partilerden, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık teklifleri aldım. Bu teklifleri bir hesaplaşma veya intikam alma aracı olarak görmedim. İkbal uğruna siyasi duruşumu ve tavrımı değiştirmedim. Fırsatçılık yapmak, makam-mevki kovalamak benim hamurumda olan şeyler değildir. Bu nedenle geçtiğimiz cuma günü, herhangi bir siyasi partiden büyükşehir belediye başkanlığı için aday olmayacağımı ilan ettim” dedi.
Samsun’un refahı için mücadeleye devam edeceğini belirten Erhan Usta, “Ticaretten sanayiye, tarımdan turizme, ulaşımdan eğitime bütün alanlarda Samsun’u hak ettiği konuma taşıyacağız. Projelerimizle sadece Samsun’a değil, bütün Türkiye’ye katkı sağlayacağız. Dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri izleyen, etkilerini ve dinamiklerini doğru belirleyen bir şehir olacağız. Gelecekteki karmaşık sorunları çözebilecek, vizyon sahibi gençler yetiştireceğiz. Bu amaç doğrultusunda ilerlerken, herkese eşit imkanlar sunacağız, adil ve şeffaf bir şekilde Samsun’u birlikte yöneteceğiz ve birlikte büyüteceğiz” diye konuştu.

Usta şöyle devam etti: “Diyorum ki, ben memleketime, siz değerli hemşerilerime, sırtımı dönmem. Sorumluluktan kaçmam, dayatmaya boğun eğmem, ranta, yolsuzluğa, fırsatçılığa geçit vermem. Kul hakkı yemem, yedirttirmem. Benim arkamdaki tek güç sizlersiniz. Değerli kardeşlerim, buraya çok dikkat edelim: Bu süreçte tarafıma türlü iftiralar atılabilir, benim saygınlığımı ve itibarımı zedelemek için kumpaslar kurulabilir. ‘Usta aday olursa, şu olur, bu olur, onun işine gelir bunun işine gelmez yorumlarına’ kulak asmayın. Nefis için değil nefes için yola revan oluyoruz. Bu yol, kadim medeniyetimizin yoludur. Bu yol, milletimizin yoludur. Biz milletin yoluna taş koyanlardan değil, baş koyanlardan olacağız. Bu yolda, tüm gücümüzle, Samsun’un her köşesinde, her karış toprağında huzur olsun, refah olsun, güzellik olsun diye çalışacağız. Diyorum ki, Samsun için ‘varım’. Diyorum ki, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız olarak adayım.”

Usta, 3 Şubat Pazar günü saat 14.30’da Samsun’da Tütün İskelesi’nde vatandaşlarla buluşacağını sözlerine ekledi.

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